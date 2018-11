Anmeldelse av Beethoven på 123: Satser på ungdom og musikalsk nærhet

Det er tredje gang Engegårdkvartetten smeller til med klassisk intensivhelg på Nynorskens hus i Oslo. Etter å ha lagt vekt på Schumann og Mozart, er det nå Beethoven kammermusikkfestivalen skal handle om. Med sine trioer, klaversonater og, ikke minst, strykekvartetter er han blant de komponistene som er like kjent for kammermusikken som for de store orkesterkomposisjonene sine.

I Engegårdkvartettens regi er Beethoven på 123 et dypdykk i kammermusikkrepertoaret, og minifestivalen har en svært inkluderende holdning overfor unge musikere. Nordberg Strykeorkester, et barne- og ungdomsorkester initiert av Engegårdkvartettens bratsjist Juliet Jopling, spiller en sentral rolle, og ungdomsteateret Den mangfaldige scenen får til og med urfremføre forestillingen Månen er aleine.