Fredag klokken 12 presenterte kulturminister Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H) regjeringens nye stortingsmelding for kulturfeltet.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet, sa Grande foran en fullsatt sal på Vega Scene i Oslo.

Trine Skei Grande (V) om ny kulturmelding tidligere denne uken: – Jeg forventer masse kjeft

Varsler krevende økonomiske prioriteringer

Blant områdene som Grande peker ut som spesielt viktige er formidling og tilgang til kunst og kultur over hele landet, å utnytte muligheten som ligger i digital teknologi, samt potensialet som kulturlivet har internasjonalt.

I tillegg er det viktig for Regjeringen å spre makt i den offentlige kultursatsingen. Fylkeskommunene skal få mer ansvar for kulturoppgavene, og den nasjonale kulturpolitikken skal i større grad bli utformet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

Regjeringen skriver også i meldingen at press i den offentlige økonomien fremover kan få følger for overføringene til kultursektoren, noe som kan gi krevende økonomiske prioriteringer.

Solberg: – Ikke bare «kremen på kaken»

Statsminister Erna Solberg (H) understreket i innledningen at kulturen ikke bare er «kremen på kaken», men at den har en viktig egenverdi når man skal skape et bærekraftig samfunn.

– Kultur handler om hvem vi er. Det handler om historien, tradisjonene, kulturarven. Men også om hvem vi vil være. Det er utrolig leit hvis den første stortingsmeldingen på 15 år ikke skulle skape diskusjon. Men vi håper også den kan bringe litt ettertanke og refleksjon, og ikke bare automatiske ryggmargsreflekser, sa Solberg.

Fakta: Ni overordnede mål i kulturmeldingen Regjeringen «ønsker et fritt og uavhengig kulturliv» som: * Skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet * Fremmer danning og kritisk refleksjon * Tar vare på og formidler kulturarv * Skaper og formidler et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkningen * Er tilgjengelig for alle og oppmuntrer den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktiviteter * Tilbyr møteplasser og bygger fellesskap * Fornyer seg og viser evne til omstilling * Har internasjonal gjennomslagskraft og fremmer interkulturell forståelse * Styrker norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere

Robert Hoftun Gjestad

– Viser et høyt ambisjonsnivå

Direktør Kristin Danielsen i Norsk kulturråd er fornøyd med innholdet i meldingen.

– Vi er glade for å ha en regjering og en kulturminister som tør å satse og tråkke til. Det er godt for vår sektor å bli sett på som en viktig ressurs i samfunnet – ikke en irriterende ugift, sier hun til Aftenposten.

Olav Olsen

Hun kaller meldingen «inspirerende» og mener den viser et høyt ambisjonsnivå for kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Når den er så pass overordnet, ønsker hun seg mer konkrete føringer og tiltak etter hvert.

– Vi i Kulturrådet er selvsagt glade for at meldingen understreker viktigheten av å opprettholde og videreutvikle nasjonale fagmiljø som bidrar med kunstfaglige vurderinger for prosjekter og institusjoner over hele landet. Meldingen er i det hele tatt god på å reflektere over viktigheten av kvalitet, sier Danielsen.

Ønsker kjeft

Tidligere i uken fortalte Grande til Aftenposten at hun forventet å få masse kjeft for innholdet i meldingen.

– Jeg føler nok at dette det nærmeste jeg kommer mitt åndsverk, det innrømmer jeg. Dette er en ganske ideologisk, og ikke instrumentell, melding. Jeg håper jo at den skaper litt debatt, sa Grande.

Torsdag kom det tydelige forventninger fra Bergen.

– Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåken, sa KODE-direktør Petter Snare.