– Kulturmeldingen skal danne grunnlag for politisk debatt om de kulturpolitiske utfordringene som vi står overfor og de nasjonale kulturpolitiske målene vi bør sette oss, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Fredag klokken 12 presenterer hun sammen med statsminister Erna Solberg (H) regjeringens nye stortingsmelding for kulturfeltet på et fullsatt Vega Scene i Oslo. Dette er den første kulturmeldingen på 15 år, og den er svært etterlengtet i kulturlivet.

Grande påpekte at et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet, sier hun.

Solberg: – Ikke bare «kremen på kaken»

Statsminister Erna Solberg (H) er også på plass ved Grandes side. Hun understreket i innledningen at kulturen ikke bare er «kremen på kaken», men at den har en viktig egenverdi når man skal skape et bærekraftig samfunn.

– Kultur handler om hvem vi er. Det handler om historien. Tradisjonene, kulturarven. Men også om hvem vi vil være. Det er utrolig leit hvis den første stortingsmeldingen på 15 år ikke skulle skape diskusjon. Men vi håper også den kan bringe litt ettertanke og refleksjon, og ikke bare automatiske ryggmargsreflekser, sa Solberg.

Ønsker kjeft

Tidligere i uken fortalte Grande til Aftenposten at hun forventet å få masse kjeft for innholdet i meldingen.

– Jeg føler nok at dette det nærmeste jeg kommer mitt åndsverk, det innrømmer jeg. Dette er en ganske ideologisk, og ikke instrumentell, melding. Jeg håper jo at den skaper litt debatt, sa Grande.

Torsdag kom det tydelige forventninger fra Bergen.

– Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåken, sa KODE-direktør Petter Snare.

Fakta: Kulturmeldingen Skal peke ut den kulturpolitiske retningen og utfordringer i årene fremover. Det er 15 år siden forrige kulturmelding ble laget. Den var det Bondevik II-regjeringen som sto bak i 2003. I etterkant vil regjeringen også legge frem en egen kunstnermelding, en barne- og ungdomskulturmelding, en museumsmelding, en språkmelding, nasjonal bibliotekstrategi, strategi for kultur og reiseliv. I 2020 kommer en stortingsmelding om kulturminnepolitikken.

Robert Hoftun Gjestad

Stor interesse fra kulturlivet

I arbeidet med kulturmeldingen har dert vært arrangert innspillsmøter over hele landet, og Grande har mottatt nesten 400 skriftlige innspill fra kulturlivet.

Regjeringen understreker at kulturens rolle i samfunnet vil bli viktigere i årene fremover. Meldingen skisserer ni målsetninger for kulturpolitikken de kommende årene. Disse handler blant annet om kvalitet på det kulturelle innholdet, mangfold og møteplasser, språk, fornyelse og internasjonal gjennomslagskraft for norsk kunst og kultur.

Regjeringen skriver også at press i den offentlige økonomien fremover kan få følger for overføringene til kultursektoren, noe som kan gi krevende økonomiske prioriteringer.