I 2001 lanserte musikkjournalisten Neil Strauss boken The Dirt: Confessions of the Worlds Most Notorious Rock Band. Omslaget var prydet av en Jack Daniels-flaske med logoen til Mötley Crüe, en rockekvartett som da var mest kjent i den brede offentligheten for at trommisen hadde filmet båt- og bilsex med kjæresten Pamela Anderson og mistet videobåndene til internettet.

Nå er de notoriske tilståelsene blitt film.