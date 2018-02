Poppe om «Utøya 22. juli»: – Det vil være vondt å se det, men hvis det ikke er det, så er det ikke ekte

Mandag er det verdenspremière på den første dramafilmen om terroren på Utøya under filmfestivalen i Berlin. Men allerede på morgenen var det duket for pressevisning av filmen. Til nå er filmen kun vist for pårørende og overlevende.

– Jeg forventer blandede reaksjoner. Jeg tror det å så se filmen vil gi større forståelse for prosjektet. Det har vært vanskelig å kommunisere til det fulle hva slags film det egentlig er, sier Erik Poppe etter pressekonferansen i Berlin som gikk langt over tilmålt tid.

Det manglet ikke på hverken spørsmål eller varm applaus under presseseansen. Spesielt var det tydelig at internasjonal presse var dypt imponert over de unge skuespillerne i filmen.

– Innspillingen var tungt følelsesmessig, men det var fint at den gikk over så kort tid. Tror det hadde tæret mer på psyken min om det skulle pågå over lang tid. Jeg var jo helt tømt for følelser bare etter de månedene vi øvde og spilte inn. Siste innspillingsdagen kunne jeg forestille meg de verste tingene, og det var ingenting som fikk meg til å gråte. Jeg var helt tom, Eneste følelsen etter siste dag var lettelse, sier hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen da vi traff henne etterpå.

Ralf Hirschberger, TT/NTB scanpix

– Må fortelles nådeløst og brutalt

Erik Poppe er selvsagt spent på de internasjonale reaksjonene, men selv om mange har kritisert prosjektet for å være for tidlig, mener regissøren at selv om filmen ikke er politisk, har den likevel et politisk budskap.

– Det er et av de største angrepene på demokratiet vi har opplevd i Europa. Jeg skal ikke sette det opp mot andre terroraksjoner, men det var jo et politisk rettet angrep mot noen som mente noe annet og mot selve demokratiet. Folk vil reagere. Høyreekstreme nazister får lov å marsjere i gatene, og jeg vil trekke politikken opp i lyset igjen, sier han.

Filmen er blottet for det vi tenker på som filmeffekter. På pressekonferansen var det mange som var opptatt av det ekstremt intense lydbilde. Når de første skuddene faller, er det ekstremt brutalt.

– Alt i filmen handler om å holde igjen. Å ta bort alt av filmens ordinære virkemidler. Bort med musikk, bort med klipp, bort med alt. Jeg ville ikke gjøre det til en opera, slik man ofte gjør når det handler om ekstreme ting. Denne historien må fortelles nådeløst og brutalt. Det vil være vondt å se det, men hvis det ikke er det, så er det ikke ekte.

– Tror du publikum som ikke kjenner detaljene i historien like godt som nordmenn, kommer til å se det som en ren spenningsfilm?

– Ja, det kan det nok være fare for, men det kan jeg ikke forholde meg til. Noen vil sikkert plassere den inn i en annen kategori, se det som en spenningsfilm, og det må de gjerne gjøre. Det har ikke jeg kontroll på. Jeg har kun kontroll på de virkemidlene jeg har valgt å bruke, eller fravær av virkemidler. Så får filmen bare stå frem som et nakent skrik. Det er vel egentlig det den er, et skrik. Det virker på noen, mens andre vil ikke ha noe av det, avslutter han.

Stillhet, applaus og buing

Etter filmen reagerte publikum på tre måter, forteller Aftenpostens journalist i salen: Stillhet, applaus og buing.

– Stillheten var den mest påtrengende reaksjonen etter visningen, så delte folk seg mellom applaus og buing, sier May Synnøve Rogne.

Like før klokken elleve mandag formiddag dukket de første Twitter-reaksjonene på filmen opp – og de er delte:

Utoya 22. juli's best feature is its intense sound design and mixing. The rest is undermined by iffy direction and in general has the vague whiff of arthouse exploitation of a very recent tragedy about it. #Berlinale — Martyn Conterio (@MartynConterio) February 19, 2018

Britiske Martyn Conterio skriver på sin profil at det beste med filmen er dens intense lyddesign og miksing. Resten av filmen blir undergravet av «tvilsom regi, og generelt har den en vag eim av kunstnerisk utnyttelse av en nylig tragedie».

«Empatisk og visuell»

Filmjournalist Redmond Bacon skriver at Utøya 22. juli er hans favorittfilm så langt under den tyske filmfestivalen og beskriver den som «et knusende stykke film, empatisk og visuell»:

Utøya 22. juli is devastating slice of pure cinema. Empathetic and visceral, my favourite film of the #berlinale so far — Redmond Bacon (@RedmondBacon) February 19, 2018

En tredje seer mener filmen er en «villedende og blodig rekonstruksjon av Breiviks massakre». Videre skriver personen at den mest sannsynlige innflytelsen filmen vil få er å «inspirere copycats».

Utoya 22: Misguided & very gory reconstruction of the Brevik massacre. Likeliest impact = inspiring copycats #berlinale — Carmen Gray (@carmen_gray) February 19, 2018

Det danske filmmagasinet Ekko skriver at det var stående applaus etter filmen:

Stående klapsalver på Berlin-festivalen til Erik Poppes film om massakren på Utøya. Fotografen Martin Otterbeck leverer en tour de force-præstation. En dybt uhyggelig film, hvor man to gange ser en silhuet af Breivik, fortæller Ekkos Casper Hindse. Blandt favoritterne. pic.twitter.com/25TacDMzF7 — Filmmagasinet Ekko (@FilmmagasinEkko) February 19, 2018

En spanskskrivende Twitter-bruker påpeker at vedkommende aldri har sett «en mer realistisk visjon om terror enn denne».

Axel Schmidt, Reuters/NTB scanpix

Første av tre filmer

Utøya 22. juli er den første dramatiseringen av det brutale terrorangrepet mot AUFs sommerleir 22. juli 2011. 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble drept.

Alle historiene er fiktive, men basert på de overlevendes historier. Filmen følger hovedpersonen Kaja (18) som leter etter lillesøsteren sin under angrepet. Poppe har tidligere uttalt at Breivik kun har en rolle som den ungdommene forsøker å flykte fra – og at det knapt kan kalles en rolle.

Filmen varer i 92 minutter, og i de første 14 minuttene blir vi kjent med ungdommene på øya. De resterende 72 handler om det som skjedde da terroristen ankom øya.

Filmen får norsk premiere 9. mars.

I løpet av året og neste år er det planlagt totalt tre filmer og en TV-serie om Utøya og 22. juli.