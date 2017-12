Daniel Mendelsohn er sprenglærd og dypt bevegende

Daniel Mendelsohn:

En odyssé. En far, en sønn og et epos

Oversatt av Knut Ofstad

Forlaget Press

Handlingen er for så vidt enkel å oppsummere: Forfatterens aldrende far melder seg på seminaret professorsønnen holder om Odysseen. Etter å ha fullført seminaret, reiser far og sønn på Odyssé-cruise i Middelhavet.

Etter hjemkomsten dør faren plutselig, slik Odyssevs i eposet brått dør fra sin sønn, som han nettopp er blitt gjenforent med. Slik veves eposet inn i forfatterens og farens liv, og resultatet blir en gripende og samtidig underfundig bok om en far og en sønn, om et epos og om døden.

Fakta: Daniel Mendelsohn Amerikansk professor i antikk kultur, forfatter, kritiker og oversetter, født på Long Island i 1960 (57 år), og vokste opp i New York. Han blir også omtalt som memoirist. Det betyr at han skriver selvbiografiske bøker. Hans storverk er Forsvunnet. Her beskriver han Holocausts seks millioner jøder gjennom fortellingene til seks medlemmer i egen familie. Hans metode er å skrive det biografiske opp mot klassiske litterære tekster. Aktuell med En odysse. En far, en sønn og et epos.

Seminar i bokform

Om du lenge har hatt planer om å lese Odysseen, men aldri har kommet så langt, eller gjerne vil lese den en gang til for å friske opp hukommelsen, er En odyssé et perfekt sted å begynne. Bok for bok, som det heter i Knut Ofstads oversettelse, eller sang for sang, følger vi Odyssevs’ odyssé og får ta del i studentenes refleksjoner.

Det høres kanskje kjedelig ut, og ført i pennen av en mindre dreven forfatter, ville det antagelig blitt det også. Mendelsohn makter imidlertid å gjøre hvert seminar både tankevekkende og morsomt, ikke minst takket være de bitende kommentarene fra sin far.

«Jeg kan bare ikke forstå hvorfor han anses for å være en så stor helt!» utbryter faren, en pensjonert matematiker, allerede en time inn i det første seminaret, til tross for at han har lovet å holde seg diskré i bakgrunnen.

Smått genialt

Og slik fortsetter det gjennom hele semesteret: Faren har stort sett bare forakt til overs for Odyssevs, eposets store helt, som stadig vekk får hjelp av gudene, som griner og syter ustanselig og som mister alle sine menn på grunn av dårlig lederskap.

Grepet er smått genialt. Gjennom farens syrlige, kritiske innvendinger og studentenes spørsmål og tanker, blir det flere tusen år gamle eposet både håndgripelig og tilgjengelig, og samtidig, nesten umerkelig, elegant belyst fra ulike vinkler og tolkningsståsteder.

Far og sønn

Bokens ubestridte helt er hverken Odyssevs eller professoren i klassiske studier, men Jay Mendelsohn, forfatterens gretne far.

Slik Odysséen på mange vis er et epos om forholdet mellom en far og en sønn som ikke kjenner hverandre, Odyssevs og Telemakhos, er Mendelsohns bok en historie om en far og en sønn som ikke kjenner hverandre særlig godt, men som gjennom en rekke prøvelser – her legemliggjort gjennom et ukentlig seminar og et cruise i Middelhavet – kommer hverandre litt nærmere før den eldste dør.

Som leser blir man rett og slett glad i denne stive, prinsippfaste faren. Cruiset i Middelhavet, hvor han til sin sønns overraskelse sjarmerer hele skipet, er bokens høydepunkt. Her er det ikke ruinene av forlengst forlatte byer og huler som spiller førstefiolin, men altså en aldrende far som er ute på sitt livs siste eventyr.

Daniel Mendelsohn har aldri følt seg forstått av sin far, men har, som sønner flest, alltid strebet etter hans anerkjennelse. Som Homer lar Athene si i slutten av et folkemøte: «Få sønner er sine fedres likemenn; de fleste kommer sørgelig til kort, og sørgelig få overgår dem.»

Usedvanlig elegant

Det som først og fremst løfter boken, er Mendelsohns elegante og vittige penn. Som Odysséen selv, er Mendelsohns bok full av krumspring, sirkelkomposisjoner og ubesværet, professoral kunnskap. Man får straks lyst til å melde seg på et seminar i klassisk filologi.

Mendelsohn beveger seg sømløst fra bittersøte barndomsminner i sitt jødiske hjem til gresk verbbøyning, fra lærde tolkninger av Iliaden til syrlige betraktninger rundt studentenes intonasjon – uten noensinne å bli mer enn kledelig ondskapsfull.

En odyssé er rett og slett en uvanlig vellykket bok om et i utgangspunktet usexy tema – en seminarrekke om et oldgresk epos.

I Mendelsohns kyndige hender blir universitetsseminaret både fengslende, fascinerende og lærerikt, en snikkikk inn i de lærdes verden.

Bokens ubestridte stjerne og jordnære helt, er og blir Mendelsohn senior, en Odyssevs for vår tid.