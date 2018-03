Platebutikker i Norge: Her finner du din lokale platebutikk i Oslo, Bergen og Trondheim – og resten av landet.

Kjenner du til noen platebutikker som vi ikke har registrert? Send en e-post til ehu@aftenposten.no.

(Sjekk faktaboks om hva som regnes som en platebutikk først).

I den norske musikkbransjens toppår 2001 var det i overkant av 300 platebutikker i Norge. I 2008 var det rundt 130 platebutikker igjen. I 2011 var det rundt 70–80, ifølge NRK.

Nå er tallet 47, ifølge Aftenpostens kartlegging.

På et fornuftig nivå

De siste 20 årene har det vært snakket mye om «platebutikkens død». Tidene har vært dystre, men de siste årene har markedet stabilisert seg.

Det er en trend som flere norske musikkdistributører og platebutikker har merket seg. Det kommer 2–3 platebutikker til hvert år, samtidig som 2–3 platebutikker henger kroken på døren.

– Vi ser at man har begynt å finne et nivå som er bærekraftig, der det har stabilisert seg i løpet av de siste årene, sier Maria Nergård i Musikkoperatørene, den største uavhengige distributøren i Norge.

Platebutikkopplevelsen

– Du skal umiddelbart kjenne at musikken lever her, sier Andreas Leine Jakobsen.

Han driver platebutikken Big Dipper i Oslo, som har eksistert siden 1999.

– Platebutikkopplevelsen er spesiell. Der kan du møte andre musikkinteresserte, prate med en betjening som er engasjert. Her skjer ritualer som folk har med seg fra sin egen ungdom, som platejakten. De som har vært borte fra denne kulturen en stund, kommer tilbake. De savner å gå og bla i plater og plukke seg ut to som man har lyst til å høre på.

Big Dipper har gått fra å være «kanskje den minste platebutikken i Norge», ifølge Jakobsen, til å bli en av de aller største aktørene i Norge. De lever hovedsakelig av vinylsalg, som etter år 2010 har sett en betydelig vekst.

– I all hovedsak er det vinyl som bærer omsetningen vår. Men hi-fi-salg har historisk sett vært veldig viktig, både for omsetningen, men også for å rekruttere nye platekjøpere.

Fakta: Hva er en platebutikk? Aftenposten har både rene bruktbutikker og butikker som kjøper inn ny musikk fra distributører, på listen. En platebutikk er et fysisk utsalgssted som profilerer seg på musikksalg, med spesiell kompetanse på eller lidenskap for musikk. De selger CD-er eller vinylplater (eller kassetter for den del), og kombinerer det ofte med merch, litteratur om musikk, instrumenter eller andre relaterte musikkting som for eksempel platespillere. Nettbutikker, generelle brukthandlere og strømmetjenester regnes ikke som «platebutikker». Mange dagligvarehandler, bensinstasjoner og lignende kjøper inn store partier med CD-er og vinyl. Disse regnes heller ikke som «platebutikker». Om det er et stativ med plater på din lokale kafé eller antikvariat, regnes ikke det heller nødvendigvis som en «platebutikk». Om du distribuerer musikk til andre som hovedbeskjeftigelse, som promotør, distributør eller arrangør, for eksempel ved å sette opp pop-up-butikker, er heller ikke dette å regne som en «platebutikk».

Vinyl viktig for utviklingen

Den største endringen skjedde fra 2010 til 2015. Det var også da den største økningen i salg av platespillere skjedde. I snitt solgte Big Dipper en platespiller daglig i denne perioden, ifølge Jakobsen.

– Det har endret seg litt de siste årene. Salget av platespillere har gått ned hos Big Dipper, men nå er det i alle fall mange platespillere der ute, sier Jakobsen.

Han har drevet med platesalg lenge og har sett utviklingen over tid: fra CD-en begynte å dø ut, til Napster og nedlastingsalderen, til strømmealderen med Spotify.

Nå er det en ny tid for platebutikkene, drevet av vinylsalget. Ifølge bransjeorganisasjonen IFPI Norge økte omsetningen av vinyl med 22 prosent fra 2016 til 2017. Året før økte det med 68 prosent.

– Vi valgte i 2012, da vi flyttet inn i lokalene som vi er i nå, å rendyrke vinylformatet. Det er vinyl folk vil ha og er villig til å betale for, sier Jakobsen.

– Nå har det stabilisert seg. Jeg har inntrykk av at folk har en rutine på å legge veien innom platebutikken på linje med å gå på Vinmonopolet på fredag. Da er det på en måte helg.

Fakta: Kartleggingen Vi har vært i kontakt med alle de største distributørene og andre musikkpersonligheter for å kunne fastslå så nøyaktig som mulig hvor mange platebutikker det er i Norge. Før hadde platebransjen selv oversikt over hvor mange platebutikker det var. Nå er det distributørene som har den beste oversikten, men heller ikke de har full oversikt. Distributører som har bidratt til kartleggingen er blant andre Musikkoperatørene, Indie Distribution og Border Distribution. I tillegg har en rekke platebutikkeiere, ildsjeler og andre bransjefolk bidratt for å tegne et så helhetlig bilde av antallet platebutikker som mulig.

Flere nisjebutikker

Av de 47 platebutikkene som nå er igjen, er 17 av dem en del av Platekompaniet. Dette er den siste gjenværende platekjeden i Norge.

Altså er det 30 uavhengige platebutikker i Norge.

Av de 47 som totalt finnes, er:

16 av platebutikkene i Oslo

Fire av platebutikkene i Trondheim (fem dersom Platekompaniet på City Syd på Tiller regnes med)

Fire av platebutikkene i Bergen (seks dersom Playcom i Åsane og Platekompaniet Lagunen i Rådal regnes med)

Mange kombinerer platebutikk med bar/kafé. Noen er tilnærmet rene bruktbutikker som for eksempel Vinylpalass i Stavanger og Råkk n Rålls i Oslo.

Det finnes også noen nisjebutikker for metalsjangeren som for eksempel Neseblod (tidligere Helvete) og Katakomben i Oslo. En annen nisjebutikk er Cruisin’ Records i Oslo som spesialiserer seg på rock n’ roll/rockabilly/country og andre tilhørende sjangre.

I løpet av det siste året har minst fire platebutikker stengt dørene: Ivar Skei Musikkhandel i Sandnes, Musikkverket Finnsnes, Vinylkjelleren i Skien og Musikkverket Fotolabben i Moss, som legges ned i disse dager.