2 Chainz topper ny Oslo-festival

I forrige uke ble det kjent at Oslo får en ny festival når Havna 0150 arrangeres for første gang på SALT i slutten av august.

Festivalen, som utelukkende vies hiphop og RnB, gjør det torsdag kjent at rapperen 2 Chainz topper plakaten fredag 24. august.

– 2 Chainz er en levende legende som bare blir bedre med årene. Vi er veldig heldige som er et av få land i Europa som får besøk av ham i sommer, sier bookingansvarlig Tim Salvesen.

Hits på rekke og rad

I vinter slapp Atlanta-rapperen EP-en The Play Don’t Care Who Makes It. I fjor hadde han flere store hits med albumet Pretty Girls Like Trap Music, deriblant «It’s a Vibe, «Good Drank» og «4 AM». 2 Chainz spilte på Hovefestivalen i 2013.

Havna 0150 har også bekreftet at bergensduoen $USHI x KOBE og den britiske parodirapperen Big Shaq kommer til Oslo i august. Videoen til sistnevntes monsterhit «Man’s Not Hot» fra i fjor er i skrivende stund sett av nesten 250 millioner på Youtube.

Sommerens siste fest

Fra før er det kjent at A$AP Ferg headliner Havna lørdag 24. august. Med «Plain Jane» hadde rapperen, som spilte på Slottsfjell i 2014, en av fjorårets aller mest populære låter. Flere artister blir sluppet etter påske.

– Hiphop som sjanger blir bare sterkere og sterkere, så at ingen har funnet på dette før, er egentlig litt overraskende. Vi satser på å lage en intim festival med god klubbstemning. Det blir en siste fest ved vannet før høsten setter inn, sier Peer Osmundsvaag i Atomic Soul, som sammen med Chris Welsh og Patrick Hauge fra Club Juicy står bak festivalen.

På Havna 0150 blir det én scene innendørs og én scene utendørs. Området har en kapasitet på rundt 5000 besøkende, men arrangøren sier det blir færre billetter enn dette tilgjengelig. Aldersgrensen blir 18 år.

Sterke konkurrenter

Det begynner å bli noe år siden sist noen prøvde å lage en rendyrket hiphop-festival i Oslo. I 2004 ble det gjort et forsøk med å booke blant andre 50 Cent til Interstate på Vulkan-området, men billettsalget var dårlig og festivalen ble aldri arrangert igjen.

I sommer får Havna konkurranse fra flere hold. Migos, som nylig tangerte én av The Beatles’ hitlisterekorder i USA, spiller på Palmesus i Kristiansand i starten av juli. I starten av august spiller kanskje verdens største rapper, Kendrick Lamar, på Øyafestivalen.

Nye Kadetten i Sandvika i starten av juli gjør seg bemerket med en rekke store rap- og RnB-navn på plakaten. Post Malone spiller på Stavernfestivalen i midten av juni. Og helgen før Havna arrangeres Findings Festival på Bislett Stadion.

– Vi ser på Havna som noe helt annet enn annet. Med all respekt for krysningspunktet mellom kommersiell elektronisk pop og urban-sjangeren, så lager vi noe smalere. Vi rendyrker én sjanger, sier Osmundsvaag.