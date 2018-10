De fleste krangler handler om bagateller, men det er sjelden en banal konflikt vokser til å bli et nasjonalt anliggende. Libanon er så komplisert sammensatt av ulike stridende etniske og religiøse grupper at det kan synes som det går politikk i det meste.

De to mennene som havner i klinsj i Beirut, er så stolte og vrange at de kan drive sine nærmeste til vanvidd. Det er når eksterne krefter griper inn i konflikten for å påvirke den til egen fordel, at de blir brikker i et mye større spill.