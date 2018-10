Jeg vil først være helt ærlig om to ting: Jeg har vært skikkelig fan av Are Kalvø i sikkert 30 år. Og: Jeg er såpass lite interessert i friluftsliv som livsstil at jeg pleier å gå tur i skogen i høye hæler.

Jeg har gått på ski tre ganger de siste 20 årene og har sverget på aldri å gjøre noe så unødvendig igjen. Men jeg er unntaket, det vet jeg jo, ut fra både Facebook og all tilgjengelig statistikk.