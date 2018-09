Redaktørene er positive til Schibsted-nyheter: – En merkedag i vår historie

– Dette er en merkedag for Schibsted. Vi går nå inn i en ny fase i Aftenpostens og Schibsteds historie, sier Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen.

Tirsdag formiddag kom nyheten om at Kristin Skogen Lund går av som NHO-sjef og blir konsernsjef i Schibsted. Samtidig opplyser Schibsted at selskapet skal deles i to. Det skjer ved at virksomhetene utenfor Norden skilles ut i et eget selskap som skal børsnoteres i løpet av 2019.

Den nordiske delen av Schibsted vil blant annet bestå av avisene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Aftonbladet og Svenska Dagbladet, samt annonsetjenestene Finn.no, Blocket.se og Tori.fi.

Skogen Lund har tidligere jobbet som administrerende direktør i Aftenposten. Hun kom til NHO fra en direktørjobb i Telenor i 2012. Skogen Lund tar trolig over som leder av «nye» Schibsted mot slutten av 2018.

– Velkommen hjem

– Jeg vil ønske Kristin Skogen Lund velkommen hjem. Hun har en usedvanlig sterk bakgrunn og er den aller beste sjefen Schibsted kunne fått, sier Hansen i Aftenposten.

Han tror oppdelingen vil være en god organisering for Schibsted, og at den vil bidra til videreutvikling av de norske mediehusenes tilbud.

– Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke medienes posisjon i Schibsted, men organiseringen vil trolig skape en konsentrasjon rundt Schibsteds virksomheter i Norge og i Sverige, hvor Aftenposten og VG er svært sentrale aktører. Slik jeg kjenner Skogen Lund, vil hun være svært bevisst vår historie og samtidig ha øye for hvordan vi kan videreutvikles, sier Hansen.

Fakta: Schibsted Media Group Schibsted er et internasjonalt medieselskap som har 8000 ansatte i 22 land. Selskapet eier blant annet Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, samt de svenske mediehusene Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Den største delen av Schibsteds virksomhet er knyttet til annonseplasser som Finn.no. Schibsted eier et tyvetall slike annonseplasser i hele verden. Tirsdag varslet Schibsted at selskapet deles i to: Det ene selskapet skal blant annet eie mediehusene, Finn.no og svenske Blocket.se. Det andre selskapet skal eie de øvrige internasjonale annonseplassene. Største eier i Schibsted er Blommenholm Industrier AS, med en eierandel på 23,79 prosent. Det er Stiftelsen Tinius som forvalter denne eierposten. Stiftelsen Tinius har som formål å trygge eierskapet i Schibsted ASA for å bidra til at Schibsted ASA opprettholder frie og uavhengige redaksjoner.

Vil skape nye muligheter

Hansen får støtte av VGs sjefredaktør Gard Steiro. Han tror oppdelingen vil gi et svært godt utgangspunkt for de nordiske mediehusene.

– Jeg tror dette blir et selskap som gir oss nye muligheter, sier Steiro.

Også Øyulf Hjertenes, redaktør i Bergens Tidende, tror dette er gode og riktige grep som vil styrke journalistikkens posisjon i Norden.

– Det er veldig langt fra rubrikkannonser i Latin-Amerika til journalistikken og samfunnsoppdraget på Vestlandet. Mediehusene blir nå en viktigere del av konsernet, og det kan gi oss en del nye muligheter, sier skriver Hjertenes i en melding til Aftenposten.

Han tror endringene på sikt vil bidra til at de norske mediehusene lykkes med å bygge en bærekraftig digital økonomi som kan finansiere journalistikken i årene som kommer.

Stiftelsen Tinius støtter avgjørelsen

– Vi støtter oppdelingen og mener det er en riktig avgjørelse. Dette vil skape unike vekstmuligheter, sier administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius.

Stiftelsen Tinius forvalter den største eierposten (23,8 prosent) i Schibsted Media Group gjennom selskapet Blommenholm Industrier. Stiftelsen skal beskytte rammevilkårene for redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i alle konsernets utgivelser.