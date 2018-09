Hiphopkollektivet og det selvutnevnte boybandet Brockhampton er tilbake med sitt fjerde album. Tidligere i år signerte de med RCA Records, et plateselskap under Sony-paraplyen. En spinnvill kontrakt verdt om lag 15 millioner dollar for seks studioalbum på tre år.

Gruppen som ble kjent med hverandre på et musikkforum om Kanye West, har gjennom sin kollektiv-mentalitet utfordret hvordan hiphop kan høres ut og fremføres. Hvert medlem bidrar med sin egen lyriske stil, sin egen stemme. Produksjonen er like variert som stemmene som rapper eller synger, med tidvis hele syv stykker på vokal.