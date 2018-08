«Det er som å gifte seg med Hitler. Hva blir da jeg, Fru Hitler?», spør en app-skaper retorisk da den styrtrike mediearvingen Kendall Roy vil investere i firmaet hennes. Scenen utspiller seg på en trendy, hemmelig nattklubb for de kåte og rike i New York, og oppsummerer på noen sekunder hva omverden synes om Roy-familien og deres forretninger.

Succession er siste verk fra briten Jesse Armstrong, som tidligere har skrevet smart komediegull for de moderne klassikerne Peep Show og The Thick of it. Midt i edderkoppnettet (eller rottereiret eller slangeredet, som familien også omtaler seg selv) sitter Logan Roy.