Sinte fans truer med boikott etter Tons of Rock-flytting til Oslo

Onsdag ble det kjent at rock- og metalfestivalen Tons of Rock flytter fra Halden til Ekebergsletta i Oslo neste sommer. Festivalen, som tidligere har hentet artister som Black Sabbath, Alice Cooper og Ozzy Osbourne til Norge, forteller at det handler om større ambisjoner.

– Fredriksten festning er en fantastisk arena, men har en begrensing på 12.000 publikummere. Vi har et større potensial. Nå er det ingen begrensning på hvor store artister vi kan få, sa festivalsjef Svein Bjørge til da flyttingen ble kjent.