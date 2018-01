Rachel Cusk

Omriss

Oversatt av Agnete Øye

Gyldendal Norsk Forlag, 2018

Omriss er den første romanen i en trilogi om forfatteren Faye som forsøker å komme videre i livet etter en opprivende skilsmisse.

Faye er romanens forteller, og gradvis avslører Rachel Cusk hennes manglende selvinnsikt, eller det som kanskje heller skal kalles fortellerens desillusjonerte syn på verden og mangel på klarsyn.

Det er lite handling og fremdrift i denne romanen. Faye reiser fra London til Athen for å undervise på et skrivekurs. Resten av romanen er satt sammen av samtalene fra fortellerens møter med blant andre sidemannen på flyet til Athen, forfatterne i skrivegruppen i Athen, en forfattervenn som underviser på samme kurs og en forlagsredaktør og hennes nye stjerneforfatter.

Skilsmissens perspektiv

Faye er ikke helt å stole på som forteller. Hun ser ikke verden objektivt. Der ligner hun på oss andre, men for Faye gjelder det at hun utelukkende ser verden gjennom ett perspektiv: Nemlig skilsmissens perspektiv.

Dermed kan hun ikke tolke virkeligheten helhetlig, men bare stykkevis og delt. På det viset er hun en slags fundamentalist. Hun kan ikke se verden fra noe annet ståsted enn sitt eget. Slik er det kanskje å leve i et brudd, en sorg og en avgjørende hendelse vi ikke slipper fra?

Cusk er elegant disiplinert når hun avslører Fayes manglende selvinnsikt gjennom samtalepartnernes historier og fortellerens bastante replikker, for eksempel at hun aldri vil inn i noe forhold igjen, at hun ikke tror på jeg’et og ikke ser noen hjelp i hva andre mener om henne.

Illusjon og virkelighet

Forfatter Rachel Cusk vet mer enn sin forteller. Derfor kan hun reise debatter om illusjon og virkelighet som fremstår vekselvis banale og grunnleggende, men også velkjente for en kultur som er litt forlest på virkelighetslitteratur.

Cusk gjør sine lesere oppmerksom på at Faye og de andre romanpersonene ikke bare nærer seg av virkeligheten, men også av de visjoner de holder seg med om denne virkeligheten. Slik forklarer Faye selv hva et ekteskap er, og når disse premissene ikke er til stede, er det ikke noe grunnlag for videre samliv:

«Et ekteskap er blant mye annet et trossystem, en fortelling, og selv om det manifesterer seg på måter som er virkelige nok, forblir impulsen som får det til å vare, i siste instans et mysterium.»

Fakta: Rachel Cusk: Født 1967 En britisk forfatter av romaner, drama og essay. Fra før har hun gitt ut disse bøkene på norsk: De heldige (2005), Arlington Park (2007) og Bradshaw-variasjonene (2010). Forfatteren kommer til Oslo 23.–25. januar Hun skal intervjues av Linn Ullmann på Litteraturhuset 24. januar. Cusk blir intervjuet av Inger Merete Hobbelstad på Litteraturhuset i Bergen 25. januar.

Skygge av seg selv

Replikken om mysteriet er én av få replikker fra Fayes side. Hun er stort sett taus og avmålt, og serverer noen få og nokså avvisende replikker, mens hun nærmest overskylles av historier om par som ikke får det til, elskende som skuffer hverandre og ekteskap som går i stykker. Indirekte beskriver historiene også Faye.

Antagelig er hun en skygge av seg selv, eller av den hun var før. Det er bare omrisset igjen av henne. Mye tyder på at Faye er en tikkende bombe som vil eksploderer i denne, eller i en av de neste romanene i trilogien.

Faye skjønner ikke helt hvorfor hun er ute av ekteskapet og likevel ikke fri fra det, deri ligger noe av spenningen i romanen, om Faye kommer til innsikt i hvor hun nå står. Eller om hun vil eksplodere.

Dyp ironi

Typisk nok er det barnas meldinger via mobilen som henter Faye ned på jorden og punkterer hennes avmålte og likegyldige væremåte. Her er en fra sønnen: Hvor er tennisracketen min?

En annen gang ringer sønnen under en undervisningstime på skrivekurset. Han har rotet seg vekk på vei til skolen, noe han pleier å gjøre, så dette er en hverdagslig hendelse. Men guttens replikk til moren inneholder en dyp ironi, for den gjelder i høyere grad morens eksistensielle situasjon enn guttungens hverdagsutfordring:

«Jeg har gått meg bort, sa han. Jeg vet ikke hvor jeg er.»

Karakterstudie

Romanen er nesten blottet for fremdrift og handlingsutvikling. Den har bare én helstøpt karakter. Og den helstøpte karakteren er ikke engang på høyde med seg selv og virkeligheten. Hun er bortkommen.

Rachel Cusks Omriss er en gjennomført velformulert roman som setter ekteskapet og forholdet mellom illusjon og virkelighet under debatt på ny. Det velformulerte skal også oversetter Agnete Øye ha honnør for.

Det er nesten noe ibsensk i Rachel Cusks boring i forholdet mellom ideal og virkelighet.

Men mest av alt er romanen likevel en karakterstudie som beskriver hvordan en avgjørende hendelse lammer, endrer og nærmest traumatiserer en person.