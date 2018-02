Tech-selskaper sikter mot et mer menneskelig internett i 2018

Samtidig som frykten for nettavhengighet eksploderer i USA, er flere tech-topper blitt bevisste på problemet. Derfor vil de – i alle fall tilsynelatende – sette søkelys på mer menneskelige og nære relasjoner: Facebooks mål for 2018 er «Time Well Spent».

Ordlyden har de adoptert fra Google-avhopperen Tristan Harris’ bevegelse, som er blant stemmene som advarer høyest mot konsekvensen av overdreven nettbruk.

At Facebook, som 85 prosent av nordmenn fortsatt besøker daglig, skal gjøre store endringer, er allerede kjent. Målet er å prioritere venner og familie i nyhetsstrømmen. Også Snapchat gikk inn i 2018 med samme ambisjon. Resultatet ble en oppdatering som er upopulær og utskjelt.

Tanken bak er likevel den samme: Mennesket skal stå i sentrum. Nettavisen The Verge spår at mantraet «Time Well Spent» vil bli blant de viktigste debattene i 2018, på linje med falske nyheter i 2017.

– Fordelene veier opp for ulempene

Samtidig som tech-gigantene vil bli mer menneskelige, etterligner de allerede i dag de meningsfylte møtene vi trenger.

– Men over tid er det ikke nok, skriver psykolog Jørgen Flor – passende nok over SMS.

– For noen er det vel ikke et valg mellom et sosialt liv i virkeligheten eller på nett, men et valg mellom nettet eller ingen menneskelig kontakt. Derfor tror jeg fordelene med nettbruk helt klart veier opp for ulempene.

Gode ideer med skyggesider

Psykolog Svein Øverland var en av de store tech-optimistene da Facebook kom. Også han trodde fordelene veide opp for ulempene. Han ble medlem av Facebook mens du fortsatt måtte inviteres dit, og var tidlig ivrig på å starte psykolognettverk der.

– Så ble jeg oppmerksom på skadevirkningene av mye tidsbruk på nett. Nå har jeg meldt meg ut av Facebook for lenge siden, sier Øverland, som har fulgt «Time Well Spent»-bevegelsen siden starten.

Morten Uglum

– Veldig mye av det som opprinnelig var gode ideer, har skyggesider som folk ikke tar helt inn over seg, fortsetter Øverland.

Han trekker frem flere negative sider med overdreven nettbruk, både psykisk og fysisk: Stress, søvn, selvtillit og generell psykisk helse kan påvirkes, for å nevne noe.

Øverland ønsker seg en merkelapp på nettsider og programmer, der du som bruker får vite om hvor avhengig du kan bli og hvilke psykologiske prosesser som brukes for å få deg hektet.

– De sosiale mediene er en industri som tjener penger på å gjøre oss avhengige, sier Øverland, som ikke lar seg overbevise av tech-gigantenes gode intensjoner alene.