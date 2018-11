(Bergens Tidende:) I forrige uke fortalte Aftenposten at en kvinne reagerer på et parti i Tomas Espedals nye roman, Elsken. I boken blir hovedpersonen «Jeg» anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd syv år tidligere.

I fjor ble Tomas Espedal anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd for syv år siden. Saken ble henlagt på beviset stilling. Henleggelsen ble klaget på, men også klagen ble avvist.