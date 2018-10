Nasjonalmuseet-sjef Karin Hindsbo reagerer kraftig mot kommentator: – Jeg opplever det som et personangrep

«Nasjonalmuseets leder mangler kunstfaglig og ledelseskompetanse.»

Det skriver kunstkritiker Lars Elton i Dagsavisen tirsdag om Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo. Han skriver også at Hindsbo ikke «har hatt eller har opparbeidet seg bred kunnskap om norsk kunst.» Kommentaren er titulert «Kunnskapsløs museumsledelse».

Han gyver løs på museets innkjøpsavgjørelser og kritiserer direktøren for å takke nei til å kjøpe kunstverket «Gjerdeløa» av kunstner Marianne Heske.

Karin Hindsbo reagerer uvanlig kraftig, og svarer i et innlegg på sin Facebook-vegg tirsdag at kommentaren er en av flere som grenseoverskridende, og at det er et personangrep.

«Hvor mye skal man tåle», spør hun.

«Min utdanning, mine meritter, min lederstil og min danske bakgrunn har vært gjenstand for [Eltons] tilbakevendende kritikk, uten at dette har vært hverken utdypet eller saklig. Jeg er klar over at man må tåle mye som leder, men jeg mener også at man er forpliktet til å si ifra når grensen overskrides.»

Hindsbo reagerer også på at hun tidligere er plassert inn i et «Høyre-nettverk».

Kjetil Røed

Fakta: Dette er bakgrunnen for debatten om «Gjerdeløa» «Gjerdeløa» er et 400 år gammelt laftet hus til lagring av høy som opprinnelig sto i Tafjord på Sunnmøre. Kunstner Marianne Heske rigget bygget ned i 1980 og stilte det ut i Pompidou-museet i Paris. Heske tilbød Nasjonal­museet i 2013 å kjøpe «Gjerdeløa» for to millioner kroner. Nasjonalmuseet takket i juni i år nei. Museet har i stede kjøpt 30 bilder som dokumenterer prosjektet. «Gjerdløa» sendes i november til Aarhus Kunstmuseum (ARoS) for utlån i to år.

Elton: – Aldri ment som personangrep

– Min intensjon har ikke vært å skrive om henne personlig. Jeg ønsker å diskutere Nasjonalmuseets innkjøp og ledelseskompetanse, sier Elton til Aftenposten.

Han har svart Hindsbo i et eget innlegg på Facebook der han beklager formuleringen om Hindsbos manglende kompetanse.

Det burde stått «Det kan synes som Nasjonalmuseets leder mangler kunstfaglig- og ledelseskompetanse», skriver han. Han skriver også at tittelvalget ikke var hans, men Dagsavisens.

Men han opplever likevel at Nasjonalmuseet ikke vil svare på kritikken han fremlegger.

Hindsbo: – Har svart flere ganger

Hindsbo sier Nasjonalmuseet har forklart avgjørelsen om ikke å kjøpe inn «Gjerdeløa» flere ganger, også i mediene.

Til Morgenbladet har hun tidligere sagt at Nasjonalmuseet ikke vil prioritere kunstverket i årets innkjøpsbudsjett på syv millioner kroner. Museet har i stedet kjøpt 30 bilder som dokumenterer prosjektet, «som vi opplever representerer det opprinnelige verket på en god måte», ifølge Hindsbo.

Til Dagsavisen har hun forklart at Nasjonalmuseet må «tenke på en hel kunstnerstand og overordnende prinsipper.»

– Når vi har fått spørsmål, så har vi svart. Jeg synes det er veldig bra at innkjøpene våre diskuteres. Men jeg opplever at kritikken i Eltons artikkel ikke handler om det faglige, men om meg som person, sier Hindsbo.

Hun mener kommentaren skriver seg inn i en lang rekke artikler fra Elton der han bruker type retorikk.

– Dette handler ikke om en enkeltsak om innkjøp, men om meg og hvordan jeg blir omtalt på, sier Hindsbo.

– Formidler bare bekymringer

Elton mener Nasjonalmuseets tidligere uttalelser om «Gjerdeløa»-saken ikke er tilfredsstillende.

– Hindsbos svar ble gjengitt i Dagsavisen lørdag. Der skriver hun «Det ville ikke vært mulig å ha møter med alle kunstnerne som ikke kjøpes inn av Nasjonalmuseet». Det mener jeg er en arrogant måte å svare på, sier Elton.

– Forstår du hvorfor hun føler det som personangrep?

– Det vil jeg ikke vurdere. Jeg prøver å holde dette til sak og registrerer at hun ikke vil møte meg til debatt, sier han.