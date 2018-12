Mens jeg leste Edgar Hilsenraths fabelaktige roman Natt, kom jeg over et svart-hvitt fotografi av et femtitall menn, kvinner og barn som krysser elven Dnjestr på en enkel plankeferge, bevoktet av en håndfull unge soldater. Elven er stille, og landskapet på den andre siden – det er vanskelig å vite om det er den rumenske eller den ukrainske – er idyllisk, med bølgende åser og lav krattskog.

Dette fotografiet, som er en del av utstillingen på Minnesmerket over Europas myrdede jøder i Berlin, er min eneste visuelle forbindelse til det området Hilsenrath beskriver. Og selv om jeg har lest mange romaner og øyenvitneskildringer, samt sett et utall filmer og dokumentarfilmer om holocaust, har jeg aldri før hatt klart for meg hva som foregikk i dette området.