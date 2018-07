For litt over en uke siden ble det kjent at den tidligere Sex og singelliv-stjernen Cynthia Nixon kommer på stemmeseddelen ved guvernørvalget i New York 13. september. Hun klarte å samle 65.000 stemmer som støtter kandidaturet hennes, mer enn fire ganger så mange stemmer som nødvendig.

– Den overveldende støtten til underskriftskampanjen viser at newyorkere er lei av sentrumsdemokrater fra toppen av næringslivet, sier hun til det danske nyhetsbyrået Ritzau.