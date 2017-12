Frankrikes rockelegende Johnny Hallyday er død

Hallyday døde etter lang tids kamp mot lungekreft, opplyser kona Laeticia til nyhetsbyrået AFP onsdag. Artisten som blant annet fikk kallenavnet «Frankrikes Elvis», gikk offentlig ut i mars og fortalte at han hadde fått kreft.

– Johnny Hallyday har forlatt oss. Jeg skriver disse ordene, men jeg kan ikke tro dem selv. Likevel er det sant. Mannen min er ikke lenger blant oss: Han forlot oss i kveld slik han levde, med mot og verdighet, forteller 42 år gamle Laeticia Hallyday.

I løpet av en karrière som gikk over fem tiår, ble den skinnjakkekledde Hallyday både hyllet og hånet for sin amerikanskinspirerte rock'n'roll. Han brøt med fransk sangtradisjon sent på 1950-tallet og solgte over 100 millioner plater og gjennomført en rekke turneer. Men selv om suksessen var stor i hjemlandet og flere andre land i den franskspråklige kultursfæren, fikk han aldri noe stort gjennombrudd i resten av verden. Det førte til at flere omtalte ham som «den største stjerne du aldri har hørt om».

Hallyday var gift fem ganger. To av dem med samme kvinne, datteren til en av hans eldste venner.