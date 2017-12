Snart kan amerikanske nettleverandører bestemme hvilke sider brukerne får tilgang til

14. desember skal det amerikanske medietilsynet FCC (The Federal Communications Commission) stemme over å skrote loven om nettnøytralitet. Nettnøytralitet er prinsippet om retten til tilgang til et nøytralt og åpent internett.

Det betyr at nettleverandører kan blokkere og ta betalt for at du skal få tilgang til tjenester som Facebook, Google eller Netflix, eller gi noen kunder lavere nettkapasitet hos de samme tjenestene.

Det er heller ikke utenkelig at nyetablerte selskaper i USA, for eksempel om Netflix hadde blitt etablert i dag, havner utenfor grunnpakken nettleverandørene velger å tilby, forklarer Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Brudd på nettnøytraliteten vil kunne utgjøre etableringshindringer, men bare i USA. Det vil ikke bety noe nye innholdstilbydere i Norge eller EU. I Europa har vi beskyttelse av nettnøytraliteten som muligens kan gi en konkurransefordel for europeiske nyetableringer, sier Sørensen.

IKT-Norge

Skrekkscenarioet for nyetablerte bedrifter

For å markere viktigheten av et nøytralt internett, gikk 500 bedrifter sammen i et åpent brev til FCC der de omtaler den foreslåtte endringen som «katastrofal».

– Men det er viktig å se forskjellen på at noe ikke blir forbudt og at noe faktisk kommer til å skje, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Han forklarer at de største nettleverandørene i USA, som Comcast og Verizon, også eier noen av de største innholdsleverandørene. Comcast eier også TV-kanalen NBC, og i teorien betyr lovreguleringen at Comcast kan gi brukerne sine full tilgang til NBC, men begrense tilgangen til Netflix.

– Vi kan få en annen tilgang på tjenester, men ingenting er gitt. Det er mange forbehold, understreker Waterhouse.

Fakta: TL;DR: Hva er nettnøytralitet? Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele internett og at trafikken skal behandles likt. Det vil si uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold. Målet med nettnøytralitet er å sikre at internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Rent praktisk betyr reglene at når man abonnerer på en internettilknytning, så har ikke tilbyderen av tilknytningen anledning til å blokkere eller strupe trafikk fra spesifikke applikasjoner, som for eksempel strømming eller fildeling. Det betyr også at innholdsprodusenter kan bli nødt til å betale for å nå ut til brukerne i USA. Reguleringen som kan innføres 14. desember åpner også for at nettleverandørene selv kan bestemme hva som følger med i de billigste nettabonnementene. Våren 2017 ble nettnøytralitet lovfestet i Norge. Før det hadde vi en frivillig ordning som i praksis fungerte på samme måte. Forskjellen er at den nye ordningen åpnet for «nulltaksering». «Nulltaksering» betyr at nettleverandører som Telenor og Telia kan drive med økonomisk forskjellsbehandling, for eksempel å levere strømming av musikk gratis gjennom noen abonnement. Det gjør de også med Telenor Yng og Telia Music Freedom. Førstnevnte har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) uttrykt bekymring for. Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Slik påvirker det Norge

Dersom du har lest mye om kampen for nettnøytralitet og bekymret deg for at det vil påvirke netthverdagen din i nær fremtid, kan du puste lettet ut.

– I utgangspunktet vil ikke dette ha direkte innflytelse på nordmenn. Vi har vårt på det tørre med lovfestet nettnøytralitet i Norge og resten av Europa, sier Sørensen.

Et annet scenario kan påvirke noen nordmenn: Dersom du vil snakke med en venn i USA som har en nettleverandør som blokkerer Skype i hans abonnement, må du finne andre løsninger for å snakke med vennen din.

– Reguleringen kan også påvirke politikken, forklarer Sørensen.

«Nulltaksering» kom til Norge i vår

På ett punkt har lovendringer om nettnøytraliteten også gjort seg synlig i Norge. I fjor vedtok EU en lovfestet nettnøytralitet som også ble innført i Norge i vår. Før det hadde vi en frivillig ordning for nettleverandørene fra 2009.

– Ser du på ordlyden, er den lovfestede ordningen relativt lik den frivillige. Det eneste punktet som fører med seg en viss endring, er «nulltakserins», forklarer Sørensen.

«Nulltaksering» benyttes av Telenor Yng og Telia Music Freedom. De tilbyr brukerne sine gratis strømming av musikk, men dersom du bruker andre tjenester, som Netflix, koster det penger.

– Det er en relativt ny side av nettnøytraliteten som kom til Norge etter lovendringen. Nkom har allerede uttrykt bekymring for nulltaksering og bett Telenor om å gjøre tlpasninger, noe de også har gjort, sier Sørensen. Telia Music Freedom er fortsatt til vurdering, og Nkom gjør regning med å avslutte denne før årsskiftet

Internettleverandører har blokkert tjenester før

FCC-sjef Ajit Pai er mannen som leder arbeidet for å fjerne loven som krever nettnøytralitet. Før han tok over det amerikanske medietilsynet var han en advokat for en av USAs største nettleverandører, Verizon.

Tilhengere av nettnøytralitet advarer mot fjerning, mens Pai hevder at det er ingen grunn til bekymring for at nettleverandører skal blokkere nettsider eller ta mer betalt for enkelte tjenester. Han påpeker at det ikke var et problem før Obama-administrasjonen innførte dagens reguleringer.

Det har derimot vært tilfeller der internettleverandører har blokkert enkelte tjenester. I 2007 avslørte nyhetsbyrået AP at selskapet Comcast blokkerte eller forsinket fildelingen på BitTorrents nettverk. Nettleverandøren AT&T tillot ikke bruken av telefonssamtaler gjennom Skype for iPhone inntil 2009.