Snart blir EUs nye personvernregler, GDPR, gjeldende i hele Europa. Det vil stille mye strengere krav til annonsører som samler inn informasjon om brukerne sine.

OBOS, for eksempel, har tidligere brukt e-postadresser som er mottagere av OBOS’ nyhetsbrev, og matchet dem opp mot e-postadressen du er logget inn med på din Facebook-profil.

Dette har de nå sluttet med.

– Vi kommer til å utarbeide en mye tydeligere reservasjonsmulighet mot profilering, samt nye rutiner for deling av data med tredjeparter, sier kommunikasjonsdirektør i selskapet, Åge Pettersen.

Listen med e-postadresser er kryptert og det har ikke blitt delt persondata med Facebook, ifølge Pettersen.

Annonsører du aldri har hørt om, vet hvem du er. Slik spres informasjonen din på nett.

– Moderne selskaper bryr seg

Sjefjurist i Storytel Sverige, Amanda Spaner Åkerman, sier at kontaktinformasjonen de bruker til annonsene sine på Facebook, kommer fra at nye kunder oppretter brukerkonto.

Storytel har allerede jobbet i ett år med å oppdatere brukervilkår og personvern etter de nye GDPR-reglene, ifølge Åkerman.

– Vi må vise kundene våre at vi bryr oss. Det er den eneste måten vi kan vise at vi er et moderne selskap på, sier hun.

Hun tror kundenes makt vil vokse de neste årene.

– Vi vil komme dit at det vil være en fordel å fortelle kundene hvorfor vi bruker persondata. Det er en bra trend, som vil føre til mer gjennomsiktighet i alle selskaper, ikke bare de digitale, sier Åkerman.

Forenkler personvernerklæringer

Også Schibsted AS, som blant annet eier Aftenposten og Finn.no, har begynt å innrette seg etter GDPR.

– Annonsering er fremdeles avgjørende for å finansiere journalistikken, og det skal vi forklare til våre brukere. Vi går derfor bort fra endeløst lange personvernerklæringer skrevet av og for jurister, og over til brukervennlig informasjon med blant annet animasjoner, sier Ingvild Næss, personverndirektør i Schibsted.

I tillegg skal kundene etter hvert kunne kontrollere i hvilken grad data knyttet til alder eller geografi brukes til målretting av annonser.