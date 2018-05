Øystein Noreng

Oljeboblen – enestående muligheter, forspilte sjanser

Sakprosa

Gyldendal

Ifølge FN er Norge verdens beste land å leve i. I tillegg til høy levestandard og små forskjeller har vi lav korrupsjon, et godt embetsverk og stor tillit til både hverandre og myndighetene.

Dette bør man ha i bakhodet når man setter seg ned med Øystein Norengs bok om hva oljen har gjort med oss. Noreng har mye å klage på. Til tider oppleves det som om undertittelen burde vært «Mann (75) forteller om alt han misliker i dagens Norge».

Neste år er det 50 år siden Phillips fant olje i Nordsjøen. Øystein Noreng er godt kvalifisert for å skrive denne historien. Før han ble professor i petroleumsøkonomi rakk han innom både Finansdepartementet og Statoil.

Han er en interessant debattant, som på det beste skriver lett og engasjerende. Hovedtemaet hans er hvordan politikerne forvaltet den ekstra lottogevinsten de fikk da oljeprisen ble uventet høy, og pengene hopet seg opp i Oljefondet.

Oljemilliardærer er ikke som andre milliardærer

Signe Dons

Noreng roser Jens Stoltenberg for handlingsregelen som skulle disiplinere bruken av oljepengene. Men han mener at Stoltenberg og etterfølgerne har sviktet kraftig når det gjelder handlingsregelens del to, nemlig at avkastningen fra Oljefondet skulle investeres i norsk økonomis vekstevne. I stedet har man kastet penger etter gode symbolsaker som bistand, barnehager og miljøtiltak med tvilsom effekt.

Av og til er det vanskelig å ta anklagene på alvor, særlig når han ikke underbygger dem. Ett eksempel er: «Oljepengene har skjerpet krigslysten blant norske politikere, kanskje drevet av forfengelighet for å vise seg for vår største allierte». Det er nok sant at norske politikere er opptatt av å ha venner i Washington og Pentagon. Men det gjelder vel også NATO-land uten oljeinntekter?

Andre ganger kan en sjekk av kildene vise at han trekker dem i lengste laget. Noreng er langt fra sikker på at klimatrusselen er så stor som den blir fremstilt av FNs klimapanel. Som belegg viser han til en artikkel i en britisk avis, og hevder: «I september 2017 fant forskere ut at klimaprognosene fra FNs klimapanel, IPPC, som bygger på kompliserte matematiske modeller, ikke stemmer overens med virkeligheten.»

Men den som leser artikkelen han viser til, ser raskt at forskerne sier det er en mulighet for at tidligere forskning har overdrevet hvor fort klimaendringene skjer, og at det er gode nyheter om vi har litt bedre tid på å gjennomføre nødvendige tiltak.

Broilere og hønsehjerner

Mye av Norengs kritikk er det lett å slutte seg til. Og han setter av og til politiske saker i et godt perspektiv, som når han kaster seg over norsk samferdselspolitikk. Professoren er langt fra den første som påpeker at måten veier og jernbane bygges på, mer er tilpasset politikernes budsjettprosesser og kortsiktige valgtaktikk, enn samfunnets behov for vei og tog. Men han gjør det godt.

Han er også oppgitt over det han kaller broilerveldet, at stadig færre politikere har erfaring fra annet enn politikken. Disse broilerne finansierer studievenner fra miljø- og bistandslobbyen. Broilernes mangel på erfaring fra livet utenfor maktens korridorer gjør at det går den veien høna sparker.

Boken er en debattbok og kan leses som en lang rekke debattinnlegg med bruken av oljepenger som rød tråd. Som frittstående kronikker kunne mange av kapitlene vært godt lesestoff. Men fordelt over 230 sider blir det litt for mye av det onde.