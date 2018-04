New York Times og Washington Post får Pulitzer-prisen for nasjonal journalistikk for sitt arbeid om president Donald Trumps mulige forbindelser til Russland. De to avisene har publisert en rekke saker om koblinger mellom russiske tjenestemenn og Trumps valgkamp i 2016, og sakene førte til Robert Muellers pågående etterforskning om Russland påvirket det amerikanske presidentvalget.

Fakta: Pulitzer-prisene Pulitzer-prisene er USAs mest prestisjetunge journalistpris, innstiftet av den ungarsk-amerikanske journalisten og aviseieren Joseph Pulitzer. Prisen ble utdelt første gang i juni 1917. Prisene som deles ut ved Colombia University i New York går til journalister i 14 ulike sjangre, inkludert to fotojournalistiske sjangre og avistegning. I tillegg deles seks kulturpriser ut til forfattere, komponister og musikere. Kilde: Store norske leksikon

Ble starten på metoo-bevegelsen

New York Times og The New Yorker får begge Pulitzer-pris i klassen for arbeid i offentlighetens interesse for sine avsløringer om Hollywood-mogulen Harvey Weinstein, som anklages for overgrep.

De to avisene publiserte hver sine saker om den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein, der det kom frem at Weinstein over flere tiår hadde blitt anklaget for overgrep og seksuell trakassering av en rekke kvinner.

Jodi Kantor og Megan Twohey var journalistene som sto for det prisvinnende arbeidet i The New York Times, Ronan Farrow i The New Yorker.

Det var starten på det som senere skulle bli den verdensomspennende metoo-bevegelsen som rettet søkelys på seksuell trakassering i en rekke bransjer.

Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

I klassen for internasjonal journalistikk fikk Clare Baldwin, Andrew R.C. Marshall og Manuel Mogato fra nyhetsbyrået Reuters Pulitzer-pris for sin uredde reportasje som avslørte den brutale drapskampanjen bak Filippinenes president Rodrigo Dutertes krig mot rusmidler.

Litteratur og musikk

Romanen Less av Andrew Sean Greer fikk prisen for skjønnlitterær litteratur. Boken handler om å bli eldre – og kjærlighetens essensielle natur. Pulitzer-prisen for musikk ble vunnet av Kendrick Lamar for albumet Damn.