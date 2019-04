Det mangler ikke på varsko-rop. I den ferske boken The Uninhabitable Earth (2019) peker David Wallace-Wells på at temperaturen på kloden nå øker ti ganger raskere enn ved den verste overopphetingen i klodens historie – for 250 millioner år siden. Den gang endte det med at 96 prosent av klodens liv døde ut. Hva om grønn vekst er umulig, spurte Bjørn Stærk nylig i en kronikk i Aftenposten.

Men hva om alle som spår full dommedag baserer seg på befolkningsprognoser som bommer? Menneskehetens utslipp henger tett sammen med hvor mange det vil være av oss i fremtiden.