I dette bofellesskapet deler beboerne kjøkken, terrasse og gjestehybel

– Det er ingenting galt med leiligheten jeg har, men der er jeg alene. Jeg er veldig sosial i hverdagen. Derfor synes jeg det skal bli kjekt å kunne flytte inn et sted hvor vi kan dele ting.

Det sier den russiskfødte Tamara Kuklina. Den tidligere oljeingeniøren driver i dag det som trolig er Norges første og eneste grøtbil i Rogaland. I tillegg driver hun arrangementsserien Social Cooking, hvor deltagerne selv er med å lage mat og dele middag.

Nå har hun kjøpt seg inn i Stavangers første bærekraftige bofellesskap, et pilotprosjekt innenfor fremtidens boform. 40 leiligheter i alle størrelser, hvor alle har sin private leilighet med kjøkken, stue, bad og soverom. I tillegg har alle forpliktet seg til å kjøpe 12,6 kvadratmeter med fellesareal. Samlet gir det 500 kvadratmenter med innendørs atrium, gjestehybel, stort felleskjøkken, takterrasse, veksthus og takhage og fellestjenester som for eksempel bildeling.

Stadig flere bor alene. Likevel bygges det ikke for at folk skal gjøre det.

Var skeptisk

Helen & Hard

– Første gang jeg hørte om Vindmøllebakken, var jeg litt skeptisk. Hjemme i Russland var det vanlig at flere familier bodde sammen i én leilighet på 50- og 60-tallet. Men dette viste seg å være noe helt annet. Det viktigste for meg var felleskjøkkenet og felles takterrasse. Jeg liker å samle folk rundt felles aktiviteter og dele, sier hun.

Fakta: Vindmøllebakken Bofellesskap i sentrum av Stavanger 40 boenheter fra 25 til 85 kvadratmeter fra 1,7 til 5,8 mill. kroner Alle må forplikte seg til å kjøpe 12,6 kvadratmeter med fellesareal. Her kan beboerne dele alt fra bilordning, verksted og redskapsbod, til delte utgifter til tjenester som barnevakt, vaskehjelp, felles innkjøp av mat, felles kjøkken, felles stue, utleieleilighet, takterrasse og vaskerom. Byggestart november 2017 Kruse Smith Eiendom, Helen & Hard arkitekter og Indigo Vekst AS står som byggherre, i tillegg til at Gaia Trondheim inngår i prosjektgruppen.

Vindmøllebakken er basert på det som har fått navnet «Gaining by sharing», en delingsmodell basert på at det demografiske samfunnsmønsteret er i endring. Eldre har bedre helse og lever lengre enn før, andelen aleneforeldre eller deltidsforeldre er stigende, og antall norske énpersonshusholdninger er snart på 40 prosent.

Helen & Hard

Skaper økt livskvalitet

– Vi tror på en samfunnsmessig gevinst ved at eldre og yngre flytter sammen. Dermed kan eldre med god helse og god tid kanskje hjelpe de foreldrene som er midt i tidsklemma, sier Randi Augenstein, arkitekt og prosjektleder for Vindmøllebakken i arkitektkontoret Helen & Hard.

Tanken er at beboerne skal kunne bo på et litt mindre areal, med blant annet et komprimert kjøkken, og kanskje et soverom mindre enn normalt. I stedet kan du leie en av de to gjestehyblene som beboerne eier i fellesskap når du trenger ekstra soveplass.

– Tanken er at du kanskje ikke trenger å eie alle funksjonene selv, men at alle har en like stor eierandel i fellesarealet. Du avgjør selv hvor mye du vil ta del i fellesskapet. Ettersom disse fellesarealene er lagt tett opptil leilighetene legges det opp til at det kan bli både tilfeldige og planlagte møter med naboene, sier Augenstein.

Helen & Hard

I dag må boligkjøperne ofte tilpasse seg boligene utbyggerne tilbyr. Vindmøllebakken har snudd ting på hodet. Her skal boligene tilpasses beboerne. Underveis i prosessen fått tatt del i ulike workshops hvor de har fått være med å utvikle boligprosjektet. De som til nå har kjøpt seg inn har allerede knyttet bånd og blitt venner.

– Dette er en boligtype som er basert på å bo tettere på hverandre. Da er det viktig at beboerne får en trygghet i at dette er et fellesskap de vil føle seg vel i, og at de får et eierskap i prosjektet, sier Augenstein.

Medbestemmelsesrett

Vindmøllebakken er også et resultat av at arkitektkontoret Helen & Hard også har gått inn på utbyggersiden, ved at de allerede eide deler av tomten hvor prosjektet bygges. Det er uvanlig.

Helen & Hard

Konservativ bransje

– Eiendomsutviklere er en ganske en konservativ bransje, de tør ofte ikke å prøve nye ting. Etterhvert som ting blir testet ut, tror jeg dette vil komme. Kundene vil etterspørre denne måten å bo på når de vet at det finnes, sier arkitekten.

En svært høy andel av reguleringsplanene som vedtas, gjennomføres i dag av private aktører. Randi Augenstein mener derfor kommunene må stille krav til utbyggerne om alternative boformer hvis utbyggerne skal tenke utradisjonelt.

– Det bør legges føringer i områdereguleringene i form av incentiver med tanke på behandlingstid eller rekkefølgekrav hvor du tilbyr bofellesskap. Jeg mener denne boformen er svar på mange utfordringer i samfunnet, både folkehelseproblematikk og integreringsproblematikk, sier hun.

Viktig helseeffekt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener bo- og nærmiljø kan bidra til å forsterke ensomhet.

– Når mange bor i mindre leiligheter, er det mer behov for å ha tilgang til gode uteareal og lokaler til en familiefest. Når mange bor alene, er det mer interessant å bo et sted hvor det er mulighet for samvær med andre. Derfor er det viktig med boliger som ligger nært fellesareal og uformelle møteplasser inne og ute, med god utforming av fellesareal og med nærhet til servicefunksjoner, sier statsråden.

Han mener at nærmiljøer, hvor det bor mennesker i ulike aldersgrupper, også bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge, samtidig som det kan motvirke ensomhet og bidra til at eldre blir mer aktive og inkludert i nærmiljøet.

– En blandet befolkningsmasse gjør også at tjenester og servicefunksjoner når flere brukergrupper på ulike tider av døgnet. Det kan også fører til at vi unngår at bomiljøet blir en «soveby» og at den derfor oppleves tryggere for beboerne, sier Høie.