Først Vestlandet, så Dracula-festivalen i Romania, deretter Hadeland og London: Bassisten Arild Andersen rekker ikke å tenke på ferie. Eller alle jubileene.

– Aftenposten, sa du? Mange takk, men abonnementsselgere har jeg ikke tid til akkurat nå. Det er så mange av dere.

– Nå ringer jeg for så vidt fra redaksjonen.

– Jaha, javel. Hva tenkte du på?

– Tja. Bassisten og komponistens 50 år lange karrière kan alene fylle hele papiravisen. Hvordan går det med jubileet?

– Hva? 50? Jo da, det kan godt hende, det. Et og annet har man vel holdt på med gjennom årene. Dette er ikke akkurat det første som slår meg når jeg våkner om morgenen. Da er det opp for å øve litt og forberede neste konsert. Det som fyller dagen, er administrasjon. Managere har jeg flere av, men jeg må ta mange avgjørelser likevel.

– Før vi snakker om konserten i Molde på onsdag med Pat Metheny: Hvor mange hundre ganger opptrer du i året nå, 71 år gammel?

– Antallet er ikke så voldsomt som det kan virke. Etter at barna ble voksne, har jeg lært meg at jeg ikke trenger å rekke første fly hjem. Ute i Europa pleier det å ta tre dager å spille i én time. På ett år blir det vel en 50–60–70-konserter, ikke 300, slik som andre driver med. Jeg veksler mellom å opptre solo, med en trio jeg har, av og til er det kvartett og noen ganger spiller vi sekstett.

– Puh. Dracula-festivalen i Romania, i august, og Hadeland Jazzklubb uken etter: Spennet alene kunne ha blitt en hel bok? Eller en film?

– Sier du det? Jeg spiller mye rundt i Norge også; det er ikke særlig forskjell sånn. Konserten i Molde har Metheny og jeg snakket om lenge. På festivalen i år fikk han velge seg tre konserter. En av dem blir sammen med meg og Gard Nilssen på trommer. Metheny er en lysende, fantastisk gitarist. Og så har han skrevet mange fine låter.

– 48 år etter ditt første album med Karin Krog, som for øvrig opptrer i Molde 22. juli: Hvor mange ganger har bassist Andersen spilt der, cirka?

– Jeg husker ikke, jeg aner ikke. Første tur må ha vært i 1965 eller 1966, kan jeg tenke meg. Med Jan Garbarek lurer jeg på om jeg spilte på Moldejazz første gang i 1967. Jo da. Jeg kan sikkert jubilere når som helst, jeg, hvis det var dét om å gjøre.

– Etter et ukjent antall tusen konserter, samt flere enn 100 plateinnspillinger: Hva er drivkraften – i dag?

– Det er veldig gøy å spille. Og det er veldig gøy å spille med gode musikere. Både kropp og sjel får mye ut av det, for å si det enkelt. Kun reisingen er blitt mer slitsom. Bassen er like stor, selv om kassene er blitt mindre. Å reise alene med 60 kilo bagasje kan ta litt på, særlig med alle sikkerhetsrutiner i dag. Spillingen synes jeg er akkurat like morsom som den alltid har vært.

– Norsk Biografisk Leksikon melder: «Arild Andersen regnes som Norges ledende jazzbassist i vår tid». Kort oppsummert: Hvordan blir man også et verdensnavn?

– Ha, ha, ha! Hva heter det: Å være på rett sted til rett tid, hjelper alltid. Innspillingene med Garbarek og plateselskapet ECM tidlig på 1970-tallet, fikk vel litt å si. Så rullet det på seg. Så må man øve, øve, øve. Og man må spille så bra man kan. Det gjør alle. Nei, hva som skal til? Jeg vet ikke.

– Hva med talent?

– Der kommer man aldri utenom. Å ta vare på talentet, krever også sitt. Til unge musikere pleier jeg å si: Du har ikke større talent enn talentet du har for å ta vare på ditt talent.

– Oi. Den var jammen god. Er det lov å sitere?

– Vær så god. Replikken har jeg funnet på sjæl.

Verdensartist i 50 år

Musikeren og komponisten Arild Andersen, født 1945 på Strømmen, slo igjennom internasjonalt i 1967.

Scenedebuterte i 1962. Platedebut i 1969. Fikk Buddy-prisen, Norges fremste jazz-utmerkelse, samme år.

Også kjent for samarbeidet med Stan Getz, Karin Krog, Jan Garbarek, Don Cherry, Jon Christensen, Ketil Bjørnstad, Paul Bley og andre internasjonale jazznavn.

Komponerer musikk som ofte er basert på norske folketoner, bl.a. for sangeren Kirsten Bråten Berg. Står bak flere bestillingsverk.

Turnerte i Japan i januar. I høst venter konserter i bl.a. London, Tyskland, Romania, Oslo og Skottland.

Gift med skuespilleren Hege Schøyen. To barn.

