Forfulgte tyrkiske forleggere tildeles pris

Forlegger Turhan Gunay og forlagshuset Evrensel er tildelt prisen for det mot de utviser ved å holde virksomheten gående under truende omstendigheter.

Guney jobber i forlagsavdelingen til den rettsforfulgte dagsavisen Cumhuriyet. Han har tidligere vært redaksjonelt ansvarlig for avisens litteraturbilag i 27 år.

– Friheten til å publisere er svært begrenset i Tyrkia i dag. Vi velger å anerkjenne det motet som tyrkiske forleggere viser ved å fortsette virksomheten, til tross for stor risiko, sa juryens formann Kristenn Einarsson, leder av Den norske Forleggerforening.

Guney er en av de 17 journalister og redaktører fra Cumhuriyet som for tiden står for retten, tiltalt for å ha utført journalistisk arbeid til støtte for regimets motstandere.