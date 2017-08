NRK har fått over 1000 klager på ett døgn: – Latterlig at kristne kors blir nektet, men at hijab skal tillates

Aftenposten i samarbeid med medier24.no. Les mer om samarbeidet her.

Nylig ble det kjent at NRK lanserer programmet Faten tar valget på nett og NRK1. I løpet av valgkampen skal Faten Mahdi Al-Hussaini (22) forsøke å finne det partiet som passer best for henne.

Debatten har rast i etterkant av lanseringen fordi programlederen bruker hijab. Nå er også NRK klaget inn til Likestillingsombudet for religiøs diskriminering.

Bakgrunnen er at en programleder i NRK Sørlandet ble nektet å bruke et kristent kors i lokalsendingene.

Over 1000 klager på under ett døgn

Nå kan sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet i NRK fortelle at de har mottatt klager i bøtter og spann det siste døgnet. Han har sluttet å telle, men det er godt over tusen e-poster som har ramlet inn, sier han.

– Fra i torsdag ettermiddag til fredag er det over 1000 klager. Bare de siste timene har det kommet flere hundre. Det betyr at dette så langt er den nest største klagesaken i Kringkastingsrådets historie.

Den aller mest påklagede saken er så langt Fredrik Skavlans intervju med den svenske politikeren Jimmie Åkesson, som utløste 3600 klager. Videre på listen har vi utestengelsen av partiet Rødt fra partilederdebatten i 2015 – da kom det inn 750 klager.

– Hva klager folk på?

– I all hovedsak mener de at det er forskjellsbehandling at denne programlederen får bruke hijab, som de mener er et religiøst plagg, mens en programleder i NRK Sørlandet ikke fikk bruke et kors rundt halsen i lokalsendingene, sier Skarrud.

– Svært sjelden

– Hvor uvanlig er det at det kommer inn så mange klager på så kort tid?

– Det er svært sjelden. Det er ikke uvanlig at det kan komme en del klager samtidig, noe som kan oppfattes som en kampanje, fortsetter Skarrud.

14. september skal Kringkastingsrådet møtes. Da blir etter alt å dømme denne saken tatt opp, bekrefter Skarrud.

Medier24 har fått tilgang på noen av klagene. Der skriver folk:

«Latterlig at kors blir nektet, men at hijab skal tillates»

«Når kors ikke har noe på deres kanal å gjøre i et kristent land, har hvert fall ikke hijab noe å gjøre der»

«Med sorg ser jeg at dere nekter deres programledere å bære kors, men en programleder får bruke hijab».

Det er forskjell, svarer NRK

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier til Medier24 at dette viser at det et enormt engasjement om spørsmål om tro og religion.

– Hvorfor er det greit å bruke hijab, men ikke kors i NRK?

– Det er viktig for meg å si at det aldri har vært noe generelt forbud mot å bruke kors, hijab eller andre religiøse symboler i NRK. Det jobber journalister med disse symbolene på seg hver dag hos oss. Det er bra, for vi ønsker å speile det mangfoldet som er i befolkningen – også religiøst, sier han og fortsetter:

– Men vi har en regel som sier at nyhetsprogramledere ikke får bruke religiøse symboler. Det henger sammen med at vi er veldig opptatt av å være en uavhengig nyhetsformidler. Vi skal fremstå som upåvirket, og folk skal ikke få inntrykk av at vi er påvirket av noe annet enn redaksjonelle prioriteringer. Som programleder på nyhetene representerer du NRK, ikke deg selv, sier Kalbakk.

– Når det gjelder Faten og dette programmet, så er det tvert om. Hun representerer bare seg selv. Hele programmet handler om henne og hennes meninger som ung kvinne, hvor hun skal prøve å finne ut hvilket parti hun skal stemme på. I en slik sammenheng har det aldri – verken før eller nå – vært et problem at hovedpersonen fremstår slik de er, også i symbolbruken, avslutter etikkdirektøren.

Kalbakk forteller at selv om antallet klager ikke var like store i 2013, da NRK Sørlandet fikk en del klager på symbolbruk, så de også da at korssaken vekket mye følelser i folk.

– Vi ser også at det er en del nettsider, blant annet Document.no, som har lagt ut en sak med lenke til Kringkastingsrådet klageskjema. Disse er mye delt. Det bidrar selvfølgelig til et høyt klagetall, sier han.

