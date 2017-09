Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Mye av det vi har satt i gang, tar tid før det virkelig virker, men vi har mye som skal forsterkes og videreutvikles, sier Svein Harberg, Høyres kulturpolitiske talsperson.

– Hva er de viktigste kultursakene for Høyre?

– Det viktigste for oss er at de som driver med kulturaktiviteter i hele landet får best mulig rammer til å drive med det der de er. Kulturlivet springer ut fra frivillighet og lokalt engasjement. Derfor har vi jobbet med forenkling av frivillighetsregisteret, styrket satsingen på musikkutstyrsordningen, og prioritert momskompensasjon for idrettsanlegg.

– Dette er ganske likt KrFs politikk – hva skiller dere fra hverandre?

– Vi har laget fire budsjetter sammen, så vi er enige om mye. Men vi er kanskje ivrigere på å løfte kvaliteten videre. Derfor har vi etablert Talent Norge. Vi spleiser med andre og har løftet 1500 unge talenter innen kultursektoren som får mulighet til å videreutvikle seg i regi eller ved hjelp av Talent Norge.

– Da snakker du om privat finansiering?

– Ja, vi er opptatt av det kulturelle spleiselaget og vil ikke at kulturlivet skal være en statlig virksomhet. Er private med på å spleise, blir det en større satsing totalt sett, og det er ikke staten og Stortinget som bestemmer hva som skal satses på.

– Betyr det mindre statlig finansiering?

– Private penger kommer ikke istedenfor, men i tillegg til den statlige. Vi har etablert en del ordninger som stimulerer til finansiering utenfra. Talent Norge og gaveforsterkingsordningen er eksempler.

– Dersom det private skal betale, kan dere da sikre den smale kulturen?

– Nei, ikke gjennom den finansieringen. Derfor må vi også ha de rent statlige finansierte satsingene. Det er vårt ansvar at også de smale får finansiering. Når du også får hjelp av det private, kan du sette mer inn der det trengs.

– Har du et konkret eksempel på at dere har gjort det?

– Det er utfordrende på sparket, men både gjennomgangen av stipendordningene og overføringer til Kulturrådet passer på at alle deler av kulturlivet skal få hjelp. Av og til løfter vi frem enkeltgrupper. Jeg vil si at vår satsing på bibliotekene som møtested for litteratur og annen kulturaktivitet løfter litteratur, en sjanger som i Norge kan ha utfordrende forhold.

Fakta: Dette er det viktigste i Høyres kulturpolitikk Høyre sier de både vil styrke breddekulturen og idretten ved å gjøre det enklere for de frivillige.

De vil løfte kvaliteten gjennom satsinger som Talent Norge. Talent Norge ble opprettet i 2015, og skal gi økonomisk støtte til unge talenter innen kultur.

Kulturen skal finansieres av et spleiselag av det offentlige og det private. Det mener de vil styrke både de kommersielle talentene og den bredere kulturen.

De vil legge om mediepolitikken og komme med en ny åndsverklov som er tilpasset en digital hverdag.

De vil samarbeide med andre partier og nasjoner for å sikre at internasjonale giganter som Google og Facebook konkurrerer med samme vilkår som andre.

– Linda Hofstad Helleland er blitt kritisert som kulturminister, blant annet for å mangle et klart og tydelig mål i politikken. Har dere et klart og tydelig mål?

– Vårt mål er at det skal legges til rette for et blomstrende kulturliv uten at det skal være detaljstyrt av Stortinget.

– Det er fortsatt vagt?

– Skal du spesifisere det, er vi spesielt opptatt av at barn og unge skal få muligheter, og at de som driver med positive aktiviteter, men som ikke er organisert, også skal bli sett.

– Dere ønsker sterke og toneangivende institusjoner. Hva er det, og hvordan skal dere få dem?

– Det er de som står frem som spesielt gode og kompetente miljøer, for eksempel Solistkoret. Det tiltrekker seg de beste og inspirerer andre. Vi må tørre å velge ut noen steder som kan bli nasjonale toppunkt.

– I partiprogrammet står det også at dere vil «arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår.» Sikter dere da til for eksempel Google og Facebook?

– Ja, og konkret til krisen mediebransjen står i. De som har virksomhet i Norge, må delta på de samme betingelsene. Vi må finne ordninger som gjør at de må konkurrere på like vilkår.

– Det høres ut som en enorm oppgave?

– Derfor ser vi på hvordan vi kan gjøre det sammen med andre land. Helleland har tatt initiativ til å snakke med flere av de andre landene i EU.

– Dette mener også SV. Er det aktuelt med samarbeid på tvers av parti?

– Absolutt, og jeg tror vi er avhengige av det.