Seks klassiske høydepunkter denne høsten

Det er en interessant høst både for dem som er opptatt av det helt nye, for rene klassisk-entusiaster, og for opera- og ballettgjengere. Dette er forestillingene å se frem til i høst:

Ballerina av Synne Skouen

Komponisten Synne Skouen har laget kammeropera av farens skuespill med samme navn fra 1976. Den handler om autistiske Malins indre liv når familien blir rammet av en krise, og behandler temaer som annerledeshet fra et musikalsk ståsted. Skouen er en av våre mest etablerte komponister og har blant annet skrevet musikk for en rekke festivaler, film, radioteater og TV.

Première 8. september, Den Norske Opera og Ballett.

Den Norske Opera og Ballett

Jan Erik Mikalsens nye klaverkonsert

Norsk komponistforening fyller 100 år i 2017, og det har blitt markert med en rekke konserter, bok og plate. Oslo-Filharmonien feirer begivenheten med å bestille en helt ny klaverkonsert av Jan Erik Mikalsen, som får première under Oslo Kulturnatt. Mikalsen er et stort talent innen orkesterkomposisjon, og skriver fyldig, følelsesladet og tilgjengelig musikk i stort format.

Sentralen, 15. september

Eirik Slyngstad

Hedda Gabler som ballett

Operaen spinner videre på Ibsen gjennom dans, etter den uttrykksfulle Ghosts – Ibsens Gengangere fra 2015. Denne gangen er det Hedda Gabler som blir dansedrama, laget av regissør Marit Moum Aune og komponist Nils Petter Molvær.

Première 28. september, Operaen.

Erik Berg/DNOB

Mozart 1-2-3

Engegårdkvartetten startet i fjor opp en minikammermusikkfestival om Schumann, og i år gjentar de formatet med en helg viet Mozart. Kvartetten er blant landets beste, og har hentet inn blant andre pianist Martin Roscoe og sporan Eir Inderhaug. En tettpakket event med Mozarts lekne toner.

10.-12. november, Nynorskens hus.

Wikimedia Commons.

Wozzeck, Alban Berg

Alban Bergs musikk er intens og rar, men uttrykket er helt på sin plass i en opera som Wozzeck. Historien om den unge soldaten Wozzeck som selger kroppen sin til medisinske eksperimenter for å tjene penger til livets opphold, er beinhardt drama. Denne samproduksjonen med Oper Frankfurt fikk gode kritikker ved premièren i fjor, og det blir spennende å høre baryton Audun Iversen i tittelrollen.

Première 25. november

Monika Ritterhaus

For de små: Musikkfabrikken og babydans

Også for de minste skjer det flere interessante ting i hovedstaden om dagen. Oslo-Filharmoniens satsing Musikkfabrikken er laget av koreograf Cina Espejord og Sigurd Slåttebrekk, pianist og mannen bak supersuksessen Redningsskøyta Elias, og er en blanding av animasjon, dans og klassisk musikk.

På Dansens hus satses det på dans for de aller minste, fra 0-3 år, med vuggesangforestillingen Lulla av Dybvigdans og installasjonsforestillingen Sans og samling av Becker/Fiksdal/Langgård.

Musikkfabrikken, première 27. oktober, Oslo konserthus

Lulla, première 8. oktober, Sans og samling, première 25. november, Dansens hus