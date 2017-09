Unn Conradi Andersen avdekker blinde flekker med stor treffsikkerhet

Unn Conradi Andersen

Alt uavklart

For mange av oss er det vel sånn at så lenge vi holder inne med ting, finnes de heller ikke. Fortielsen av smertefulle erfaringer kan fungere som en slags livbøye, som Thorvald Steen skriver så innsiktsfullt og opprørende om i romanen som kom for noen uker siden, Det hvite badehuset.

På samme måte er det med erfaringer vi ikke har språk for. Det vi ikke kan sette ord på, kan umulig erkjennes og anerkjennes som en del av oss. Eller som det heter i Unn Conradi Andersens stramt fortalte debutroman:

«At farfaren min var landssvikar? Det fanst ikkje i språket. Og dermed var det som det aldri hadde hendt.» Og i en annen passasje: «At eg knulla Janne-Sofie? Det fanst ikkje i språket. Og dermed hadde det heller aldri hendt.»

Mistro til det journalistiske språket

Alt uavklart handler om Torunn, en ung journalist i løssalgsavis med adresse Akersgata. På jobben har hun full kontroll – andre menneskers liv faller det henne lett å fortelle om. Allerede på romanens første sider avslører Conradi Andersen, som selv har jobbet for både VG og Dagbladet, en dyp mistro til det journalistiske språket:

«Hennar historie. Sjølv overskrifta var klar før eg hadde sett eit einaste ord på papiret. Eg la mine ord oppå hennar. Invaderte språket hennar. Gjorde hennar forteljing til avisa si. Industrielt. Ferskvare: ‘Møtte kjærasten på bar’.»

Klassisk identitetsproblematikk

Alt uavklart er likevel ikke primært en roman om pressekritikk, selv om spørsmålet om journalistikkens salgbarhet får et pregnant uttrykk. Legg inn litt mer om skam, oppfordrer mellomlederen Arnold.

Det er snarere en klassisk identitetsproblematikk som ligger i bunnen av Conradi Andersens debut. Torunns egen historie og hennes egne erfaringer klarer hun nemlig ikke å formulere: «Men mi eiga forteljing […], den fann eg ikkje ord til. […]. Eg ville søkke, gli under. Forsvinne. Ja, men kva var det som gjorde så vondt?»

Slaget i boken står altså om Torunns oppfatning av seg selv og verden. Spørsmålet blir aksentuert da hun gir seg i kast med å skrive en sak om gamle familiehemmeligheter; farfaren som trådte feil under andre verdenskrig og ble dømt for landssvik.

Konvensjonelt motiv

Krig og gamle hemmeligheter – motivet er grundig forslitt. Når forfatteren kobler det opp mot perspektiv som har med kjønn, seksualitet og rase å gjøre, får teksten likevel luft under vingene. Da avdekker romanen med tankevekkende treffsikkerhet de blinde flekkene vi alle på en eller annen måte er fanget i.

Er det fordi du er kinesisk at du ikke drikker melk, spør Torunn da hun møter Siri, en forsker av asiatisk opphav som utgjør et av bokens sentrale omdreiningspunkt, på kafé: «Nei, sa ho roleg, og eg er ikkje kinesisk. Det oppstod ei stille, og etter litt såg eg ned: Nei, unnskyld.»

På sitt stillferdige, udramatiske vis er Alt uavklart en utgivelse som stiller seg åpen mot verden og for erfaringer kanskje bare skjønnlitteraturen kan gi språk. Man kan med andre ord godt skjønne hvorfor den tidligere journalisten, som nå er forsker og sosiolog, denne gangen vender seg mot romanen som uttrykksform.