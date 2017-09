Romanen som gikk sine egne veier

– Alle elsket moren din skulle være er en anti-krigsbok. Det synes jeg den er blitt, men ellers har det gått som det ofte går med romaner, den har gått sin egen vei. Det jeg hadde tenkt som en samtidsroman med tilbakeblikk, ble i stedet en oppvekstroman med handlingen lagt til Oslos østkant, sier Brekke.

På barndommens stier

Hun tar med Aftenposten på en liten tur på barndommens stier. Mye har endret seg på 50 år. Da hun begynte på Kampen skole, var det skraphandlerne med sine skumle hunder som holdt til i Gladengveien. Etter dem kom bilbutikkene.

Nå blir Gladengveien 3.0 mer og mer en boliggate.

Men noe er som det var. Mellom blokker og rekkehus i Lilleberg borettslag ved Valle Hovin er skogholtet «Nøtter’n», båsene med tørkestativer og det meste annet som det var.

Bare utsikten er en helt annen.

Minnene strømmer på for Toril Brekke. Her ligger rekkehuset hvor hun vokste opp på 1950- og 60-tallet, og like ved ligger rekkehuset hvor hun har plassert Agathe, hovedpersonen i hennes nyeste bok.

Virkelighetsroman?

Agathe ble født i 1949, akkurat som forfatteren. Etter noen få barndomsår hos besteforeldrene på Bekkelaget vokser hun opp på Valle Hovin. Akkurat som forfatteren. Hun går på de samme skolene som forfatteren, og hun spiller i det samme korpset. Hun røyker for første gang sammen med fire venninner i det samme krattet som forfatteren fyrte opp sin første sigarett sammen med fire venninner på samme tid.

Og både Brekke og Agathe tok trikken til Østmarka og badet naken i Ulsrudvannet da de var fem år, sammen med en to år eldre kamerat.

Siv Dolmen

– Sånt kunne så små barn gjøre i Oslo på 50-tallet. Det var en tid da veldig mye ikke var så skummelt som i dag, og foreldrene kunne slippe barna mye mer fri, sier Brekke.

Fakta: Toril Brekke ... er født i Oslo i 1949. Er utdannet typograf, men har også musikkutdannelse. Debuterte med i 1976 med romanen Jenny har fått sparken. Har senere skrevet over et dusin romaner, barne- og ungdomsbøker og en biografi over sin far, dikteren Paal Brekke. Hun var leder i Forfatterforeningen 1987–91 og i Norsk PEN 1992–97) Brekke har satt musikk til Rudolf Nilsens dikt «Revolusjonens røst»

Det høres ut som enda en virkelighetsroman.

– Men det er det ikke, sier Brekke, som hverken venter eller frykter en salgsfremmende motbok fra romanfigurer fra det virkelige liv som føler seg misbrukt.

– Jeg har brukt mange episoder fra min egen oppvekst slik jeg husker dem i dag. Men de sentrale personene er oppdiktet, de mer perifere kan være som jeg husker dem, men de har fått andre navn og er kanskje plassert i andre sammenhenger. Agathe har enkelte trekk felles med meg. Men forskjellene er også store. Jeg har for eksempel aldri vært i tvil om hvem som er min far, og jeg er alltid blitt sett av min mor.

Toril Brekke har klare meninger om selvbiografiske romaner, den såkalte «virkelighetslitteraturen».

Savnet av far

Og det er nettopp de to største traumene i Agathes liv, hun vet ikke hvem som er hennes far, og hun har en musikermor som er så opptatt av å se seg selv i speilet at hun ikke ser sin datter. Hun må gi opp drømmen om en karrière som konsertpianist og i stedet gi lokale barn pianotimer for å bidra til familieøkonomien.

Men sin egen datter vil hun ikke hjelpe inn på musikkens vei.

Senere blir hun pianist i et jazzband, og til slutt reiser hun sin vei med bassisten, vekk fra to barn og pianostemmeren hun giftet seg med da Agathe var fem.

Det er mye musikk, og musikkhistorie, og det er mange knuste drømmer i boken.

Siv Dolmen

– Selv om romanen ikke ble hva jeg opprinnelig hadde planlagt, så har det vært kjempegøy å dukke ned i oppveksten og vekke gamle minner.

Flere bind kommer

– Du sa innledningsvis at dette var ment som en antikrigs-bok?

– Ja, jeg er oppgitt over at verdens ledere ikke kan sette seg ned å snakke sammen i stedet for å skyte ut raketter. Og har i denne boken laget meg et talerør i en fornuftig mormor som blir klippen i Agathes liv, sier Brekke som har skapt et rikt persongalleri og gitt seg selv massevis av tråder å spinne videre på.

Og det er hun godt i gang med.

– Jeg er i gang med bok nummer to og har klare planer for bind tre.