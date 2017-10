«Egentlig er det rart at nobelprisvinneren Kazuo Ishiguro ikke er mer kjent i Norge»

Et ektepar som har glemt at de har et barn. Et barn som leter etter sine forsvunne foreldre. Kazuo Ishiguro låner både fra fantasy og detektivsjangeren, og fra myter og sagn. Uten at han noensinne slipper taket i den eksistensielle melankolien.