Skinnelangs: «Nordbanen» fra Grefsen til Vålerenga

Etter at Østbanen og Vestbanen ble suksesser på 1800-tallet, anla man i år 1900 en ny jernbanestrekning nordover til Gjøvik. Den ble logisk nok kalt «Nordbanen».

Grefsen stasjon var Nordbanens endestasjon frem til 1902.

18 minutter siden

1. Grefsen stasjon, 2. Tøyen stoppested, 3. Kampen, 4. Vålerenga

Sporet fra Gjøvik til Grefsen var enkeltsporet. Stortinget hadde bestemt at jernbanen til Gjøvik skulle ha to spor videre ned til sentrum. Grefsen var Nordbanens midlertidige endestasjon i to år i påvente av videre utbygging.