Anmeldelse: Opp fra undergrunnen

Hiphoperne i Undergrunn styrer skuta på egne premisser.

Sekstetten Undergrunn tar et nytt steg ut i allmennheten med sitt andre album.

Eivind August Westad Stuen

Nå nettopp

Undergrunn slo seg opp med singler på SoundCloud i ung alder. Slik mange gjør nå, uten at jeg synes musikken deres helt passer inn under den stereotypiske «soundcloudrap»-merkelappen.

Uansett. Navnet satt i utgangspunktet godt, men etter fjorårets «Buketter & ballspill» (som kom med på Aftenpostens liste over årets beste album), må man vel si at de har tatt et steg ut i allmennheten. Deres nye, selvtitulerte album er enda et steg videre.

