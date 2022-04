«Apollo 10½: A Space Age Childhood» er ren nostalgi

Bli med tilbake til tiden før klimakrisen.

Stan får en tur til månen før den berømte gjengen i Apollo 11.

11. apr. 2022 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

20. juli 1969 skjedde det. Neil Armstrong ble det første mennesket som satte sine bein på månen. Sitatet «That's one small step for man, one giant leap for mankind» er en del av vår felles historie.

Jeg husker ikke månelandingen. Likevel er hendelsen så enorm at den bringer frem en følelse av storhet den dag i dag. Richard Linklaters nydelige film tar denne følelsen på kornet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn