Frykter krigen vil påvirke kultursamarbeid med Russland: – Det er veldig alvorlig

Under festivalen Barents Spektakel møtes de som jobber med kulturutveksling, på tvers av grensene i nord. Mange er bekymret for at Russlands krigføring vil true samarbeid og kunstnerisk frihet.

23. februar åpnet kulturfestivalen Barents Spektakel i Kirkenes. Festivalen tar utgangspunkt i kultursamarbeid med Barentsregionen. Dagen etter invaderte Russland Ukraina.

28. feb. 2022 12:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Frustrasjon og avmakt preger oss nå. Det vil farge vår opptreden, sier komponist Tine Surel Lange.

Søndag skal hun opptre sammen med den russisk-ukrainske kunstneren Pavlo Grazhdansky. På hver sin side av Pasvikelven skal de spille høy lyd for publikum på begge sider av grensen. Lange i den norske bygda Svanvik og Grazhdansky i russiske Nikel.