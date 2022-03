Oslo-guide: Her kan du gå våren isfritt i møte

Lei av is og hålke? Nå ligger alt til rette for en tur uten brodder på bena. Best er bynære vandringer og turer langs sjøen. Vinterentusiastene kan møte våren i nypreparerte skiløyper.

Akerselva er turfavoritt i Oslo.

18. mars 2022 16:26 Sist oppdatert nå nettopp

– Jo nærmere fjorden, desto større sjanse for bar asfalt. Tåler du litt is her og der? Hold deg innenfor ring 3. Gå for all del ikke i skog og mark. Der er det skøytebane. Eller nydelige skiløyper, sier Hanna Norberg.

Hun er Oslo-kjenner og forfatter med flere turbøker på samvittigheten. I boken «Oslove» gir hun tips om Oslos fineste, urbane gåturer.