Rettsdokumenter: Baldwin fikk rekvisittvåpen som var ladet med skarpe skudd

Nye detaljer er kommet frem om den tragiske dødsulykken under innspillingen av Rust.

Inngangen til filmsettet hvor Rust blir spilt inn.

Nå nettopp

– Det finnes ikke ord for å beskrive sjokket og sorgen, skrev Alec Baldwin på Twitter fredag. Det var hans første kommentar etter at han ved et uhell skjøt og drepte bilderegissøren Halyna Hutchins.

Baldwin beskriver henne som «en kone, mor og vår dypt beundrede kollega».

