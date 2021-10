Camara Lundestad Joof følte seg som en bedrager. Nå er hun blitt en del av kultureliten.

Hun vokste opp med gambiske historier og amatørteater i Sandefjord. Nå debuterer Joof som husdramatiker på Nationaltheatret.

Camara Lundestad Joof leker seg i rekvisittene til stykket «De må føde oss eller pule oss for å elske oss».

Nå nettopp

– Da jeg først begynte å skrive som husdramatiker på Nationaltheatret, fikk jeg helt panikk. Det stoppet helt opp. Altså, jeg ble så redd for dette oppdraget. Så redd for den institusjonen, for den tyngden, for å ikke nå opp, forteller Camara Lundestad Joof.

Ett år senere er hennes første verk klart for oppsetning: De må føde oss eller pule oss for å elske oss.