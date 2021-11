Flyktningkrisen endret tysk teater for alltid

BERLIN/HAMBURG (Aftenposten): Tyske teatre ga flyktninger husly og startet en bevegelse mot høyreekstreme. Det gjorde teaterkunsten viktigere – og mer polariserende.

Dette bildet er av installasjonen «Migrantopolitan» som Baltic Raw og Kampnagel bygget i Hamburg som en møteplass for flyktninger og lokalbefolkning.

30. nov. 2021 20:52 Sist oppdatert 31 minutter siden

Det er sent fredag kveld i Berlin, og en mann står på Maksim Gorkij Theater og roper at Alternativ for Tyskland-folkene bør bli «knullet bakfra».

Publikum sitter tett-i-tett med munnbind, men alle ler så de hikster.