Bokanmeldelse: Humpete tur i Havanna

Lærerikt om Cuba. Men forfatteren kunne gjerne reflektert mer over sin egen påvirkning på dem han blir kjent med.

Forfatter Ståle Wig i taxien han kjøpte på Cuba.

16. mai 2022 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Ståle Wig: «Havanna Taxi»

Reiseskildring fra Kagge

«Det regnet i Havanna den natta jeg trodde at denne boka aldri ville se dagens lys.»

Ståle Wig åpner «Havanna Taxi» med en forrykende kjøretur i mørket, på flukt fra politiet. Passasjen skaper nysgjerrighet og forventning, men fortellingen blir litt som bilen, den stopper opp flere ganger.

I 20 måneder levde og forsket Wig på Cuba. Han skulle skrive en doktorgrad i sosialantropologi om det nye private næringslivet som tar form der. Samtidig ville han skrive en bok for allmennmarkedet som «skulle handle om vanlige mennesker i uvanlige tider.»

Dermed presenteres vi for menneskene Wig ble kjent med på Cuba. Hovedfokuset får tre personer: internettaktivisten Norjes, Linet som drømmer om å starte hotell, og den driftige fikseren Catalina. Det siste er et pseudonym.

Korrupsjon og skuffelser

Å fortelle om vanlige menneskers kamper mot systemet er en god måte å komme under huden på Cubas styresett. Byråkratiske hindre, overvåking og korrupsjon preger alles hverdag.

Catalina livsmotto, «tillit er bra, men kontroll er bedre», bærer preg av 60 års livserfaring. Selgeren Riqui ser også lett gjennom fernissen av planøkonomi: «Den typen sosialisme vi har her, har alltid vært utro med kapitalismen.»

Den største oppdriften står Norjes (27) og hans unge regimekritiske venner for. De vil kjempe for et nytt Cuba og er fulle av pågangsmot, men i løpet av fortellingen møter de på stadig større utfordringer. Her er boken på sitt klart beste.

Fortellingen om hvordan Norjes og kjæresten Taylor blir spanet på, har thriller-kvaliteter. Som når agenten «Renier» plutselig dukker opp hos Taylors familie, 760 kilometer fra Havanna, der han er stasjonert. De dulgte truslene bak tilsynelatende tilforlatelige setninger er mer skremmende enn direkte trusler:

«Agenten sa at han beundret arbeidet deres og gjerne ville treffe dem begge i Havanna for å gi dem mer informasjon. Han var i besittelse av noen dokumenter som de ville være interessert i.»

Forfatter Ståle Wig i Havanna, der han bodde i 20 måneder.

Stilmessig ujevn

På mange måter lykkes Wig med intensjonen om å skrive en bok som kommer på innsiden av det cubanske samfunnet, men formmessig og litterært er det mye å gå på.

Wig skriver seg inn i den populære fortellende reiselitteraturen, hvor Erika Fatland, Åsne Seierstad og andre har gjort seg internasjonalt bemerket.

Kjøreturen i starten minner meg om Morten Strøksnes’ biltur i «Tequiladagbøkene», men Wig kan ikke måle sine litterære muskler opp mot disse. Stilen er ujevn. Noen ganger er Wig den betraktende hovedpersonen, andre ganger er han som forduftet fra teksten, selv når han også nevner i etterordet at han var til stede.

Da får vi i stedet lange, refererende partier hvor vennenes historier fortelles i ettertid. Grepet punkterer fremdriften og fjerner leseren fra hendelsene. Jeg tror Wig hadde vunnet mye på å rendyrke sitt eget perspektiv og skåret ned på antall hovedpersoner.

Sprikende historier

Til å være sosialantropolog er boken oppsiktsvekkende fri for refleksjoner rundt hvordan Wigs egen tilstedeværelse påvirker personene han skriver om. Han hjelper Linet og Catarina med å komme i gang med næringsvirksomhet, og han skal kanskje flytte sammen med Norjes og Taylor. Vil ikke slikt prege hvordan de oppfører seg overfor ham? Jeg skulle gjerne lest flere tanker rundt det.

Wig skriver at taxien er et «litterært eksperiment». Når boken tar slutt, står bilen igjen i Havanna. Legger man velviljen til, kan det ses på som et symbol for stillstanden i den cubanske utviklingen. Men mest oppleves taxien som en av mange ideer i en bok som ikke helt har fått bestemt seg for hvilken vei den skal velge.