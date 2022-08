Mørk og briljant forløper til «Game of thrones»

«House of the dragon» ødelegger kanskje House Targaryen, men er en velsignelse for HBO Max.

Milly Alcock spiller den unge Rhaenyra Targaryen i «House of the Dragon». Hun utnevnes til første i arverekken til jerntronen. Det fører til strid.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

19. aug. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

NB: Denne anmeldelsen avslører ting som skjer i de første episodene.

Strømmeimperiet HBO Max har bygget opp, skjelver i grunnvollene. Det skal slås sammen med Discovery+ de neste årene. Kunder som ble lovet halv pris livet ut, er sannsynligvis allerede ute i kulden. Den en gang så kredible leverandøren er desperat etter en serie som tilfredsstiller.