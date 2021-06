Eurovision-vinneren kommer til Norge

Italienske Måneskin spiller på Tons of Rock neste sommer.

Måneskin etter seieren i Eurovision Song Contest. Nå kommer bandet hit. Foto: Peter Dejong / AP

11 minutter siden

Metal- og rockefestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo er avlyst denne sommeren. Torsdag ble derimot det komplette programmet for neste års festival sluppet. På plakaten står verdens «hotteste» rockeband akkurat nå:

Italienske Måneskin. Bandet som nettopp vant Eurovision Song Contest og nå har tre låter på topplisten hos Spotify.

De var favoritter på forhånd i Rotterdam, og vant etter en spennende avstemning foran Frankrike og Sveits. Etterpå ble det litt oppstyr da noen mente at frontmann Damiano David hadde brukt kokain i «green room» under sendingen.

Dette ble avvist av bandet, og en narkotikatest dagen etter viste også negativ resultat.

Les også Tix endte som nummer 18. Italia vant.

Måneskin fotografert på gaten i Rotterdam. Foto: Heiko Junge / NTB

Festivalmanager Jarle Kvåle i Tons of Rock sier i en pressemelding at det italienske bandet fortjener plassen blant de 46 artistene som nå er klare for neste års festival.

– Vi må strekke oss ekstra langt i takknemlighet til vårt lojale publikum, som har stått ved vår side. Vi har derfor hentet nesten hele ønskelisten til Tons-fansen og gleder oss vilt til å møtes igjen sommeren 2022. Tons of Rock er folkefesten for alle som liker rock. Da er Iron Maiden, Dimmu Borgir, Turbonegro og Måneskin gode eksempler på rockens herlige variasjon, sier Kvåle.

Les også Italiensk Eurovision-vinner skal testes for narkobruk

Andre store navn på neste års plakat er Faith No More, Europe, Deep Purple og Mastodon. Samtidig utvider festivalen kapasiteten på Ekebergsletta neste år, og vil selge til sammen 75.000 billetter.

Det betyr 25.000 besøkende pr. dag, et tall som gjør at Tons of Rock rykker opp som en av de aller største festivalene i Norge.