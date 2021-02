Ny serie om porno har et modent og nysgjerrig perspektiv

Pornoen vant, kvinnebevegelsen tapte. Mistet vi også uskylden i pornorevolusjonen? En norsk dokumentarserie forsøker å gi noen nye svar.

Rammen rundt serien er ekteparet Monica Milf og Håvard som lager egne pornofilmer og reise rundt i landet vinterstid for å gjøre sine opptak. Foto: TV2

Kjetil Lismoen

Én time siden

Fakta Pornolandet TV2 / TV2 Sumo. Dokumentarserie på fire episoder. Premiere 24. februar. Med: Monica Milf, Trine Rogg Korsvik, Berit Volden, Iselin Guttormsen m.fl. Vis mer

Under et av intervjuene med norske pornomotstandere i denne serien innrømmer en av de eldste at hun på et tidspunkt trodde at kampen var vunnet. De hadde brent pornoblader på bål og vært vitne til at kampen ble kronet med sexkjøpsloven, og pornokongen Leif Hagen var for lengst drevet ut av landet. Så feil kan man ta.

Som en av hennes tidligere motstandere, eks-pornoredaktør Jan Petter «Benny Bankboks» Askevold, formulerer det: Pornoen er nå overalt. Han sier det med et visst vemod. For også han representerer en mer uskyldig tid i historien om den norske pornokampen. Mange av oss som vokste opp med korstoget mot pornobladene, har i dag vanskelig for å fatte at noen kunne bli så opprørt over så lite.