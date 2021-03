De ble slaktet av kritikerne. I dag er de klassikere. Her ser du dem.

Disse filmene skapte moralsk oppstandelse, polariserte publikum og ble slaktet av kritikerne da de kom. I dag har de klassikerstatus.

Disse filmene ble lagt merke til da de hadde premiere. Ikke alltid med lovord. Over tid har de endret status. Foto: Diverse

Kjetil Lismoen

31. mars 2021

Å lage filmlister basert på strømmetjenestenes begrensede kataloger er en risikosport. Når utvalget snevres enda mer inn, ved å kun omfatte filmer som skapte oppstandelse i sin samtid, blir det enda mindre representativt.

Det er heller ingen tvil om at strømmetjenestene har neglisjert store deler av filmarven, spesielt den som er laget utenfor de store filmstudioene. Men noe holder på å skje. Disse tjenestenes umettelige behov for innhold gjør at stadig flere glemte klassikere blir hentet frem fra arkivene.