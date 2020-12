Porno-redaktør Leif Hagen er død

Hagen ble 78 år gammel.

Foto: Bjørge, Stein

17. des. 2020 19:36 Sist oppdatert nå nettopp

Leif Hagen døde i Stockholm etter en tids sykdom. Det får VG bekreftet av nevøen hans, Ståle Hagen.

I over 30 år bodde han i Sverige, i en villa på Tyresö.

Forbudt med porno

Hagen startet postordrevirksomhet i 1972 og ble raskt ledende innen import og salg av pornofilmer, blader og sexleketøy.

Han var i 1970- og 1980-årene Norges største aktør i bransjen.

Han ble ofte møtt av demonstrasjoner fra kvinneaktivister og pornomotstandere. Hardporno var på den tiden forbudt, og det førte til konfrontasjoner med politiet. Etter en rekke beslag, razziaer og bøter, ble han fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

– Jeg fikk delvis beskjed om at jeg måtte flytte utenlands eller bli uføretrygdet. Det siste syntes jeg var litt tidlig, sa Hagen til A-magasinet.

Butikkene i Oslo ble stengt, og i 1987 flyttet Hagen til Sverige. 44-åringen grunnla der Scandinavian Publishing Group A/S og solgte flere pornoblader enn noen gang. Ikke bare i Norge, han tok også kontroll over det svenske markedet og var tungt inne både i Danmark og Polen.

Da Aftenposten møtte ham bodde han alene i et hus ved Tyresö en snau times kjøretur utenfor Stockholm sentrum.

Skoletaperen som ble storselger

Da Leif Hagen fra Bjølsendumpa ved Akerselva var ferdig med folkeskolen på slutten av 50-tallet, tente han og noen kamerater bål. Den ordblinde gutten lot papirer og karakterer fra syv års skolegang bli slukt av flammene.

– Det eneste faget jeg utmerket meg i var å skulke, sier Hagen.

I et mørkt kjellerlokale i Trondheimsveien startet han salget for 45 år siden. Overfor Aftenposten sier han at han ikke lenger husker hvorfor det ble porno.

På det tidspunktet var Norge et land med én TV-kanal, og internett lå flere tiår frem i tid. I USA hadde magasinet Playboy vokst seg stor siden 1950-tallet. Pornoen hadde i tillegg nådd Europa, og i land som Tyskland, Nederland og Danmark var «alt» tillatt.

– Porno var i grunnen noe jeg sto for, men først og fremst var businessen lønnsom. Det gikk som hakka møkk, sa Hagen til Aftenposten.

Kontrollerte pornomarkedet i Norden

Hagen flyttet til Sverige i 1987. Da solgte Hagen over en halv million eksemplarer i året av bladene Cats, Aktuell Rapport og Alle Menn på det norske markedet. Den mediesky nordmannen føk inn som nummer 182 på listen over Sveriges rikeste personer i 1992, med en formue på over 100 millioner svenske kroner.

– Jeg turte det ingen andre turte. Jeg var banebrytende i det jeg drev med og den første, sier Hagen.

Overfor Aftenposten anslår han å ha tjent et sted mellom 1 og 2 milliarder kroner. Før salget stupte, internett tok over og regnskapstallene ble blodrøde utover på 2000-tallet.