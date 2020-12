Filmanmeldelse: Gir en nådeløs og hardtslående dom over nordmenn under krigen

Den største forbrytelsen er en medrivende film om ofrene for jødeforfølgelse i Norge. Med få unntak ribbes nordmenn for all ære.

Ingrid Åbergsjord Film- og TV-anmelder

16. des. 2020 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Den største forbrytelsen På kino fra 25. desember. Regi: Eirik Svensson. Med: Jakob Oftebro, Kristine Kujath Thorp, Eilif Hartwig, Carl Martin Eggesbø, Michalis Koutsogiannakis, Pia Halvorsen, Silje Storstein, Nicolai Cleve Broch, Axel Bøyum, Anders Danielsen Lie, Mads Ousdal. Norge. Historisk drama. Norge. Aldersgrense: 12 år. Vis mer

I årets norske storfilm Den største forbrytelsen forenes to aktuelle og opphetede kulturdebatter.

Den ene har tatt utgangspunkt i Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten (2018). Forfatteren er blitt beskyldt for faktafeil og selektiv bruk av kilder. Den andre debatten dreier seg om TV-serien Atlantic Crossing. Kritikken har haglet mot serieskaperne for å overdrive enkeltpersoners betydning.